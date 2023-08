Thực hiện Nghị quyết 98 với tinh thần trách nhiệm và hành động

Dự chương trình có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng lãnh đạo sở, ban ngành, địa phương.

Đảm bảo an sinh xã hội

Tại chương trình, các đại biểu, cử tri đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc phân cấp, ủy quyền, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98 đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho nhiều dự án treo; triển khai các dự án theo phương thức PPP… Cử tri Nguyễn Quốc Hùng (quận 3) đặt vấn đề Nghị quyết 98 cho thành phố thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD), khi nào thành phố triển khai nội dung này, TOD đem lại lợi ích gì cho người dân?

Trao đổi với cử tri, Giám đốc Sở GTVT TPHCM Trần Quang Lâm nhìn nhận mô hình TOD là nội dung chính sách mới, chưa có tiền lệ thực hiện. Việc phát triển theo hướng TOD sẽ tạo điều kiện khai thác giá trị đất hiệu quả hơn, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.

Người dân sẽ được hưởng lợi khi đô thị phát triển gần trục giao thông và có đầy đủ hạ tầng xã hội; tăng cường an sinh xã hội, người dân có điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp, cải thiện đời sống. Việc khai thác hiệu quả quỹ đất phụ cận các công trình kết cấu hạ tầng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chính sách ưu tiên cho người có đất ở bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vấn đề phát triển các dự án nhà ở xã hội (NƠXH), Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Huỳnh Thanh Khiết cho hay, TPHCM đặt chỉ tiêu đến năm 2030 xây dựng tối thiểu 70.000 căn NƠXH, trong số đó đến năm 2025 phải đạt 35.000 căn tương đương 2,5 triệu m2 sàn NƠXH. Theo quy định hiện nay, đối với dự án NƠXH thì việc kêu gọi nguồn vốn xã hội rất khó do các quy trình thủ tục.

Với các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết 98, thành phố có thể rút ngắn thời gian thực hiện quy trình thủ tục từ 6 tháng đến 1 năm. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng tháo gỡ nhiều vấn đề về pháp lý về đất, quy hoạch, chỉ tiêu để thu hút nhà đầu tư tham gia bằng các nguồn vốn ngoài ngân sách để phát triển NƠXH.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Lê Duy Minh thông tin thêm, việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương thời gian qua đã được thành phố tập trung để đáp ứng kịp thời, đầy đủ các chính sách về an sinh xã hội. Thời gian tới thành phố tiếp tục dành các nguồn lực từ chính sách cải cách tiền lương để phục vụ công tác an sinh xã hội. Trong đó, đã bố trí trên 2.700 tỷ đồng phục vụ chính sách vay vốn hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm.

Ngoài ra, từ đây đến cuối năm, thành phố dự kiến bố trí thêm hơn 1.000 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội. Đối với các cơ chế về thu phí, lệ phí, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, trước khi áp dụng, thành phố thực hiện đầy đủ công tác lấy ý kiến cử tri, phản biện chính sách của hệ thống mặt trận để đảm bảo quyền lợi, tránh ảnh hưởng đến an sinh xã hội, đời sống người dân.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chia sẻ thêm, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 98, thành phố tiếp tục đánh giá tác động, cân đối các nguồn lực cho sự phát triển bền vững. UBND TPHCM sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, nội dung nào cần lấy ý kiến phản biện sẽ triển khai thu thập nhiều sáng kiến từ người dân, chuyên gia để thực hiện tốt nhất có thể.

Tăng cường phân cấp, ủy quyền

Đối với công tác chuẩn bị đội ngũ thực hiện Nghị quyết 98, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cho hay, cùng với việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập để đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, thành phố tăng cường phân cấp, ủy quyền tăng trách nhiệm cho cấp dưới với tinh thần nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Trên tinh thần đó, Sở Nội vụ đã và đang tham mưu thành phố xây dựng đề án xây dựng nền công vụ TPHCM hiệu lực hiệu quả, gắn với thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị. Đồng thời, tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ công chức, viên chức: hoàn thiện vị trí việc làm; tham mưu cơ chế đánh giá cũng như chính sách đãi ngộ với công chức, viên chức.

Trao đổi thêm về vấn đề nhân sự, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhìn nhận khi thực hiện Nghị quyết 98 bộ máy chính quyền thành phố không thay đổi nhiều so với trước. Tuy nhiên, thành phố phải chuẩn bị về tâm thế, tinh thần trách nhiệm, phân công rõ ràng, phải giám sát và khi cần thiết phải xử lý để phù hợp. Bên cạnh đó, hiện tại tình trạng quá tải công việc với hệ thống hành chính vẫn còn. Do đó, khi thực hiện nghị quyết, thành phố thực hiện cơ chế mời tư vấn là các nhà khoa học, viện, trường hỗ trợ thành phố triển khai. Việc này rất quan trọng và chia sẻ rất lớn cho hệ thống.

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, Nghị quyết 98 là nghị quyết hành động, do đó việc thực hiện phải có kết quả cụ thể và đo lường được. Do đó, thành phố đặc biệt quan tâm tiếp tục củng cố bộ máy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng công vụ để thực thi tốt. Đồng chí nhìn nhận các cơ chế, chính sách trong Nghị quyết 98 là tương đối nhiều, nhưng cũng chưa đủ để tháo gỡ hết các khó khăn, vướng mắc về thể chế. Do đó, trong quá trình thực hiện, thành phố tiếp tục rà soát, nghiên cứu để khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy sự phát triển của thành phố nói riêng, cả nước nói chung.