TPHCM tri ân người có công, lực lượng vũ trang tại Côn Đảo dịp 27-7

* Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 10; Trạm radar 590 (thuộc Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân) và Trạm radar 32 (thuộc Trung đoàn 294, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân).

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị động viên cán bộ, chiến sĩ tại Đại đội Pháo binh 10

Tại Đại đội Pháo binh 10, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao tinh thần vượt khó, ý chí vững vàng và trách nhiệm của tập thể cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện hiệu quả, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác Đảng, công tác chính trị được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao tinh thần, ý chí, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Đoàn công tác trao quà đến cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 10

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, đặc khu Côn Đảo là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, do đó, các lực lượng đóng quân tại đây cần nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, kỷ luật, phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Trạm radar 590 và Trạm radar 32, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng và tự hào trước năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Hải quân, lực lượng Phòng không - Không quân. Trong điều kiện đóng quân với địa hình khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 32

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường huấn luyện, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Đồng thời, duy trì tốt phối hợp tác chiến với các lực lượng trên địa bàn, bảo đảm an toàn kỹ thuật, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị trao quà của TPHCM đến 2 đơn vị

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc sức khỏe, thành công đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 10, Trạm radar 590 và Trạm radar 32, mong các đơn vị tiếp tục giữ vững bản lĩnh, phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại biểu chụp hình lưu niệm

* Đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6; Công an đặc khu Côn Đảo và gia đình chính sách.

Tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6, đồng chí Nguyễn Văn Được gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc cán bộ, chiến sĩ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững bình yên nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 6 tăng cường giữ vững an ninh, phát triển kinh tế. Dù nhiệm vụ nặng nề, đơn vị hãy luôn phát huy thành quả đã đạt được, rèn luyện sức khoẻ, bản lĩnh chính trị, góp phần đưa đất nước vươn lên kỷ nguyên mới.

Đoàn công tác thăm Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6

Đến thăm Công an Đặc khu Côn Đảo, đồng chí Nguyễn Văn Được ghi nhận lực lượng đã làm tốt nhiệm vụ, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, tạo môi trường bình yên để người dân an tâm sinh sống và phát triển kinh tế. Đồng chí gửi lời chúc các cán bộ, chiến sĩ luôn chân cứng đá mềm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác thăm và trao quà tại Công an đặc khu Côn Đảo

Tại nhà bà Võ Thị Thanh (92 tuổi), vợ liệt sĩ, đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc bà luôn vui khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Đồng chí Nguyễn Văn Được trân trọng ghi nhận, biết ơn sự hy sinh của liệt sĩ và gia đình liệt sĩ cho Tổ quốc; đồng thời nhấn mạnh TPHCM sẽ luôn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân đến các thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng...

Đồng chí Nguyễn Văn Được ân cần thăm hỏi bà Võ Thị Thanh

* Đoàn công tác của đồng chí Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm ông Trần Văn Tam (sinh năm 1940, là thương binh 4/4); bà Hà Thị Tố (sinh năm 1944, là vợ liệt sĩ); bà Lê Thị Diệm (sinh năm 1940, là vợ liệt sĩ); ông Nguyễn Xuân Viên (sinh năm 1944, là thương binh hạng 4/4, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày).

Đoàn công tác của đồng chí Đặng Minh Thông tại các điểm đến thăm

* Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm Trạm Kiểm soát Biên Phòng Cỏ Ống, Đại đội Phòng không 7, Đại đội công binh, Chốt công trình CCB...

Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Thọ tại các điểm đến thăm

* Đoàn công tác của đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, trao quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn đặc khu Côn Đảo, gồm: Trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Đầm thuộc Đồn biên phòng Côn Đảo; Hải đội 33 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 và Tiểu đoàn Tên lửa bờ 681 Hải quân.

Đoàn công tác của đồng chí Trần Thị Diệu Thúy tại các điểm đến thăm

Tại các điểm thăm, lãnh đạo TPHCM đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các cựu tù chính trị, các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của dân tộc. Cùng với đó, tại các đơn vị lực lượng vũ trang, lãnh đạo TPHCM đã ghi nhận và biểu dương tinh thần vượt khó, ý chí kiên cường của các lực lượng trong việc giữ gìn an ninh, quốc phòng, đảm bảo đời sống nhân dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đất tiền tiêu của Tổ quốc.

THU HOÀI