TPHCM triển khai 9 khu đất trống làm công viên phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Ngày 13-1, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản gửi một số cơ quan, đơn vị về việc triển khai công tác chỉnh trang 9 khu đất trống để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Trước đó, Sở Xây dựng được UBND TPHCM giao tổ chức buổi họp và kiểm tra 9 khu đất trống để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Sau khi lấy ý kiến của các đơn vị dự họp, Sở Xây dựng đã thực hiện triển khai công tác cải tạo, chỉnh trang các khu đất trống.

Cụ thể, đối với 3 khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn; khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng và khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh - phường Sài Gòn, Sở Xây dựng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với các đơn vị đang thuê đất và các nhà tài trợ đề xuất phương án chỉnh trang, phát triển mảng xanh, công viên tạm, không gian công cộng.

Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tạo điều kiện cho nhà tài trợ khảo sát, thiết kế và chủ trì việc giao mặt bằng để nhà tài trợ triển khai trong thời gian sớm nhất, nhằm kịp tiến độ hoàn thành chỉnh trang trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Khu đất tại số 08 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa sẽ được làm công viên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đối với 4 khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi (phường Sài Gòn); khu đất số 87 Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh); số 74 Hồ Hảo Hớn - số 289 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) và khu đất Khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi, Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư các dự án trên các khu đất phối hợp với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Great Wealth (đơn vị tài trợ) và các đơn vị liên quan đề xuất phương án chỉnh trang, phát triển mảng xanh, công viên tạm, không gian công cộng.

Đối với khu đất số 08 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đề xuất phương án chỉnh trang, phát triển mảng xanh, công viên tạm, không gian công cộng tại khu đất trên.

Đối với khu đất số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán, Sở Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất đề xuất phương án chỉnh trang, phát triển mảng xanh, công viên tạm, không gian công cộng tại khu đất trên.

THANH HIỀN