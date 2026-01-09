TPHCM: Rà soát, đề xuất 9 khu đất trống để triển khai làm công viên

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về việc rà soát các khu đất đang để trống trên địa bàn một số phường để làm công viên, vườn hoa tạm, phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Dự án xây dựng Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM về việc sử dụng các khu đất trống tại các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa và Nhiêu Lộc để làm công viên, vườn hoa tạm, đơn vị đã tiến hành rà soát và đề xuất 9 khu đất, gồm:

- Khu đất tại số 08 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa (Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng);

- Khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn;

- Khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (Dự án Thương xá Tax);

- Khu đất tại số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh;

- Khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn, 289 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh;

- Khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn;

- Khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn;

- Khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi (Tòa nhà SJC);

- Khu đất tại số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán (giáp phường Cầu Ông Lãnh).

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, việc triển khai chủ trương này được thực hiện theo hướng xã hội hóa; trong đó, khu đất Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng là địa điểm được triển khai đầu tiên.

Chủ trương sử dụng các khu đất trống làm công viên, vườn hoa tạm nhằm tạo mỹ quan đô thị, bổ sung không gian sinh hoạt công cộng cho người dân, đồng thời tránh lãng phí nguồn lực đất đai của thành phố. Khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý, các khu đất sẽ được triển khai xây dựng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

THANH HIỀN