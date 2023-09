TPHCM và Nam bộ, Tây Nguyên có mưa trong ngày khai giảng năm học mới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, dự báo ngày 5-9, tại miền Bắc, trời nắng (riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông). Nhiệt độ thấp nhất 25-28oC; cao nhất ngày phổ biến 31-34oC.

Tại miền Trung, ngày 5-9, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27oC, cao nhất ngày phổ biến 31-34oC. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 35oC.

Tại Nam bộ và Tây Nguyên, chiều và đêm 5-9 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực Nam Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Xác suất mưa tại TPHCM là 85-90%, gió Tây Nam, nhiệt độ cao nhất 30-32oC.

Chiều 3-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng đã phát bản tin cuối cùng về cơn bão số 3 (Saola). Theo đó, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến chiều 3-9, áp thấp nhiệt đới này tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng ven biển phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Trên đất liền, hiện đang xuất hiện nhiều hình thái thời tiết. Ở miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Định) đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37oC. Độ ẩm phổ biến 45-50%. Dự báo từ ngày 4-9 nắng nóng ở miền Trung giảm dần.

Trong khi tại Nam bộ và Tây Nguyên, thời tiết tiếp tục có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to (ảnh hưởng tới hoạt động đi lại, du lịch của người dân). Dự báo từ ngày 4 đến 6-9, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to (40-80mm), có nơi mưa rất to trên 120mm; khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm.