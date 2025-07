Nhìn xa hơn

Từ đầu tháng 7-2025, mặt bằng lãi suất huy động ở nhiều ngân hàng đã nhích lên. Điều này kích thích người dân gửi tiền vào nhà băng. Lý do cho xu hướng này tiếp tục duy trì là khi so với lạm phát, lãi suất tiết kiệm vẫn thực dương. Người dân ưa chuộng khoản lãi an toàn, ít rủi ro hơn hẳn so với bất động sản và chứng khoán.