TPHCM: Xúc tiến di dời hàng ngàn căn nhà trên và ven kênh, rạch

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND quận 8 tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên tham dự cuộc họp và giao các đơn vị có liên quan tham gia góp ý kiến trực tiếp vào dự thảo đề án và góp ý bằng văn bản gửi cho UBND quận 8 để rà soát, tiếp thu và hoàn chỉnh đề án. Sau đó có tờ trình trình UBND TP xem xét, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND TP cho chủ trương thực hiện. Đồng thời, UBND quận 8 báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ quận 8 để xem xét, cho chủ trương thực hiện theo quy định.

Trên cơ sở đề án do UBND quận 8 lập, Sở Xây dựng hoàn thiện khung đề án của thành phố, tổng hợp báo cáo, đề xuất trình UBND TP xem xét, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND TP cho chủ trương. Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn bị nguồn vốn để bố trí kịp thời cho các dự án tái định cư và dự án nhà ở xã hội theo quy định.

Theo UBND quận 8, qua khảo sát, địa phương có 14.102 căn nhà trên và ven kênh rạch chưa di dời với chiều dài 54km, trải đều tất cả 16 phường. Phần lớn các tuyến kênh, rạch trên địa bàn quận đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, chất lượng sống của người dân trên và ven kênh, rạch và mỹ quan đô thị.

Thêm nữa, những khu vực này tiềm ẩn nhiều rủi ro về phòng chống cháy nổ, dịch bệnh, nguy cơ gây mất an ninh trật và an toàn xã hội. Do đó, việc chỉnh trang đô thị khu vực ven kênh rạch trên địa bàn quận 8 là công tác trọng tâm cần nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thực hiện.

ĐỨC TRUNG