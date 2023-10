TPHCM yêu cầu Sở Y tế theo dõi, hỗ trợ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa ký văn bản yêu cầu Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng khẩn trương có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình ký túc xá của nhà trường

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa ký văn bản yêu cầu Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng khẩn trương có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình ký túc xá của nhà trường, không để xảy ra ảnh hưởng đến an toàn, an sinh cho người dân đang sinh sống xung quanh tòa nhà; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố.

UBND cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, UBND quận 5 và các đơn vị có liên quan có kế hoạch làm việc với nhà trường để giải quyết dứt điểm thực trạng trên.

Bên cạnh đó, giao Sở Y tế tiếp tục theo dõi, hỗ trợ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho hoạt động của bệnh viện; đồng thời đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân được thông suốt, liên tục.

Trước đó, Báo SGGP đã đăng tải vệt thông tin "Ì ạch những công trình y tế trọng điểm: Bệnh viện mòn mỏi chờ điều chuyển", phản ánh thực trạng, tòa nhà ký túc xá Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng (nằm sát vách Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình) xuống cấp trầm trọng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện cũng như gây sự bất an cho người bệnh.