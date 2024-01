Trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm

Theo quyết định, căn cứ điều 232 Bộ Luật Tố tụng hình sự, ngày 28-10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra bản kết luận điều tra số 34 đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 5) truy tố Trịnh Văn Quyết và 20 đồng phạm tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xét thấy cần phải điều tra bổ sung để bảo đảm truy tố, viện kiểm sát ra quyết định số 433 trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về 2 tội danh trên.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị điều tra bổ sung vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm

Trước đó, theo kết luận điều tra của Bộ Công an, từ ngày 26-5-2017 đến ngày 10-1-2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Từ năm 2014 đến 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp hơn 1.197 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty cổ phần Xây dựng Faros, nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; từ năm 2014 đến tháng 9-2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân liên quan lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.102 tỷ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng; sau đó, đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng Faros trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM để bán, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung; ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thiện Phú về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, điều 174, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và đồng phạm theo quy định tại khoản 2, Điều 211 và khoản 4, điều 174, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ủy thác điều tra cho 200 cơ quan cảnh sát điều tra công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng Faros.

ĐỖ TRUNG