Trải nghiệm du lịch cộng đồng tại đảo Thiềng Liềng, huyện Cần Giờ

Được biết, đây là mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên tại TPHCM được Sở Du lịch TPHCM phối hợp cùng UBND huyện Cần Giờ chính thức công bố từ năm 2022. Khai thác tiềm năng du lịch của ấp Thiềng Liềng để hình thành mô hình du lịch cộng đồng và chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch gắn với điểm đến hộ gia đình, phục vụ nhu cầu vui chơi, trải nghiệm và mua sắm của du khách.

Đoàn tham quan trải nghiệm ruộng muối tại Thiềng Liềng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đại diện Sở Du lịch TPHCM, từ khi ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng, đến nay lượng khách đến Thiềng Liềng đạt gần 5.000 lượt, doanh thu khoảng 2,5 tỷ đồng và được công nhận là 1 trong 100 điều thú vị tại TPHCM ở hạng mục điểm đến. Hiện Thiềng Liềng có chuỗi 24 điểm đến gắn với hộ gia đình, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động thú vị, gần gũi với thiên nhiên: Tham quan không gian và tìm hiểu nghề làm muối; Trải nghiệm đời sống của các hộ dân tham gia giữ rừng ngập mặn; Dịch vụ lưu trú, giao lưu văn hóa và cắm trại, tiệc tối ngoài trời với khung cảnh làng quê gần gũi thiên nhiên;...

Bên cạnh đó, khách cũng được tìm hiểu tín ngưỡng văn hóa tâm linh của cộng đồng diêm dân ấp đảo Thiềng Liềng tại Miếu Bà Ngũ Hành; Đi xuyên các cánh đồng muối và rừng ngập mặn trên cung đường hiking; Khám phá núi Giồng Chùa là núi đá duy nhất của TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tìm hiểu về quá trình làm muối. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Ngọc Xuân, việc phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng đã tạo điều kiện cho những hộ dân thuộc diện khó khăn có cơ hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần xóa đói giảm nghèo trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, đến nay mô hình này còn gặp khá nhiều khó khăn trong việc phát triển, đặc biệt về phương tiện kết nối do Thiềng Liềng nằm tách biệt so với đất liền, chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy nhưng chi phí vận chuyển khá cao nên khó cạnh tranh so với nội vùng. Bên cạnh đó, các bến bãi chưa được đầu tư nâng cấp, sửa chữa để đạt chuẩn phục vụ du lịch. Vì vậy, UBND huyện Cần Giờ mong muốn UBND TPHCM có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn ấp Thiềng Liềng về hạ tầng phục vụ, phương tiện di chuyển, bến thủy nội địa cũng như giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng ghi nhận sự phát triển tốt tại Thiềng Liềng sau khi chính thức hoạt động, nhờ có sản phẩm du lịch mà người dân nơi đây gần hơn với đất liền đồng thời cũng giúp đời sống người dân được nâng cao.

Lãnh đạo thành phố đề nghị UBND huyện Cần Giờ cần tập trung xây dựng Thiềng Liềng sạch đẹp hơn, văn minh hơn thông qua du lịch. Việc phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ hệ sinh thái, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp là bài toán mà địa phương phải chú trọng. Bên cạnh đó, huyện Cần Giờ có thể nghiên cứu phát triển du lịch liên kết vùng hay thu hút đầu tư để khắc phục khó khăn về phương tiện di chuyển cũng như hạ tầng bến thủy nội địa.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngoài ra, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Dũng cũng đề nghị Sở Du lịch TPHCM phối hợp cùng huyện Cần Giờ và Viện nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch TPHCM cùng HTX du lịch Thiềng Liềng tiếp tục tham gia góp ý để phát triển ngành du lịch tại Thiềng Liềng. Huyện Cần Giờ có thể báo cáo các vướng mắc, khó khăn với UBND TPHCM thông qua Sở Du lịch để thành phố kịp thời hỗ trợ.

>> Một số hình ảnh khác về hoạt động trong mô hình du lịch cộng đồng tại Thiềng Liềng:

Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ảnh: HOÀNG HÙNG

HẢI NGỌC