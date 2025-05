Trang nghiêm Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất

Lễ viếng đồng chí Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM), Đoàn Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn, đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính thắp hương, dành một phút mặc niệm bày tỏ niềm thương tiếc đến đồng chí Trần Đức Lương, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, chính trực, người đồng chí thân thiết, gần gũi, người lãnh đạo kỹ trị đáng kính, mẫu mực, nhà khoa học xuất sắc, suốt đời tận tụy vì nước, vì dân.

Đoàn Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Trần Đức Lương. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên viếng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các đại biểu mặc niệm bày tỏ lòng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bày tỏ lòng thương tiếc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, từ sáng sớm, nhiều đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; các sở, ban, ngành, đoàn thể tại TPHCM… đã đến Hội trường Thống Nhất xếp hàng chờ vào viếng.

Ghi sổ tang, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và gửi lời chia buồn sâu sắc cùng gia quyến đồng chí. Đồng chí Trần Đức Lương đã có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi nguyện noi gương sáng của các thế hệ tiền nhân, tiếp nối sự nghiệp một cách xứng đáng, đem hết tâm sức xây dựng TPHCM phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cường thịnh”, đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi sổ tang.

Ghi sổ tang, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước, bày tỏ vô cùng thương tiếc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, người con của quê hương Quảng Ngãi - một trong những nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lĩnh vực đối nội, đối ngoại và hội nhập sâu rộng của đất nước. “Kính cẩn vĩnh biệt đồng chí. Thành kính chia buồn sâu sắc đến gia quyến”, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị viếng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bày tỏ niềm thương tiếc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, ghi sổ tang: Trong suốt cuộc đời hoạt động, công tác, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, đồng chí là một nhà lãnh đạo giàu nghị lực, có tư duy nhạy bén, sâu sát và biết lắng nghe. Trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đức Lương là người lãnh đạo tận tâm, tận tình, trách nhiệm, đã đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực, để lại dấu ấn trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ thời kỳ đổi mới và hội nhập.

“Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là niềm tiếc thương vô hạn của gia đình và bạn bè quốc tế. Đảng ủy - Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM nguyện noi theo tấm gương sáng, hết lòng vì Đảng, vì nước, vì dân của đồng chí, đoàn kết, phấn đấu xây dựng lực lượng Công an TPHCM trong sạch, vững mạnh, cách mạng, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cho TPHCM ngày càng phát triển bền vững, xứng danh Thành phố anh hùng”, Trung tướng Lê Hồng Nam ghi sổ tang.

Đoàn UBND TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm Trưởng đoàn vào viếng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được viếng

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất, từ 7 giờ ngày 24 đến 7 giờ ngày 25-5. Khung giờ viếng ngày 24-5: - Từ 7 giờ đến 8 giờ 30, có các đoàn: Đoàn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Ủy ban MTTQ Việt Nam và đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; lãnh đạo thành phố các thời kỳ; đoàn các cơ quan Trung ương; đoàn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; đoàn lực lượng vũ trang thành phố (Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an TPHCM, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM); đoàn các tầng lớp nhân dân; đoàn đại biểu thanh niên, thiếu niên, thiếu nhi tiêu biểu của thành phố.

Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và đại diện các giới đồng bào TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm Trưởng đoàn vào viếng

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi sổ tang bày tỏ vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình đồng chí Trần Đức Lương. Ảnh: ANH HOÀNG

- Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ: Đoàn đại diện các cơ quan Trung ương đóng tại TPHCM; đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố. - Từ 11-12 giờ: Đoàn đại biểu các cơ quan ngoại giao. - Từ 12-19 giờ: Đoàn đại biểu các Ban Đảng Thành ủy; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Văn phòng Thành ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND TPHCM; Văn phòng UBND TPHCM; đoàn quân - dân - chính - đảng TP Thủ Đức và các quận huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; đoàn đại biểu các doanh nghiệp thành phố; đoàn đại biểu các Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; các quận đoàn, huyện đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội khác; quần chúng nhân dân. - Từ 19-21 giờ: Đoàn các phường thuộc quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh.

Đoàn Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM do Trung tướng Lê Hồng Nam làm trưởng đoàn vào viếng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngày 23-5, UBND TPHCM đã phát hành thông báo khẩn về Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Trần Đức Lương.

Theo thông báo, các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang treo cờ Tổ quốc theo nghi thức cờ rủ, có dải băng tang màu đen (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ), băng vải đen buộc, không để cờ bay và chỉ kéo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ. Vị trí treo cờ rủ tại vị trí treo cờ hàng ngày; ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong hai ngày Quốc tang (ngày 24 và 25-5).

Gia đình đồng chí Trần Đức Lương tại TPHCM vào viếng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhân dân đến viếng và các đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang đến viếng phải phân công trưởng đoàn, trang phục trang trọng, sậm màu, nghiêm túc theo nghi thức Quốc tang. Cá nhân không mang theo túi xách, mang theo thẻ CCCD gắn chíp hoặc điện thoại di động đã cài đặt VneID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR khi vào; không mang theo vòng hoa, trái cây, nhang đèn, chỉ mang theo dải băng viếng tang (màu đen, chữ trắng), có dòng chữ ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân chuyển do Ban Tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu chuẩn bị.

Ban Tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất, do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm Trưởng ban. Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, làm Phó Trưởng ban. Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm Phó Trưởng ban Thường trực. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Phó Trưởng ban…

NGÔ BÌNH - CẨM TUYẾT