Cùng dự buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Lê Văn Dũng tên thật là Nguyễn Văn Nới, sinh ngày 25-12-1945, tại xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long. Hơn 17 tuổi, Đại tướng đã thoát ly gia đình, nhập Quân Giải phóng miền Nam, trở thành chiến sĩ trinh sát Đoàn Bình Giã.

Đại tướng Lê Văn Dũng

Trong Chiến dịch Bình Giã (1964-1965), trên cương vị là chiến sĩ, đồng chí cùng đồng đội mưu trí, dũng cảm phục kích, chặn đánh một Chi đoàn xe M113 của địch, một tiểu đoàn bộ binh của địch và đã bắn cháy 5 xe M113, đánh lui các đợt tiến công ác liệt của địch. Đồng chí vinh dự được tặng danh hiệu “Chiến sĩ Ấp Bắc”.

Trong trận tập kích tại Trảng Bàng (Tây Ninh) năm 1968, đồng chí Lê Văn Dũng đã tiếp cận địch và dùng súng B40 bắn cháy 1 chiếc xe M113, 1 máy ủi của địch đang đào công sự. Với thành tích này, đồng chí được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt xe cơ giới”.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, trên cương vị là Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34), đồng chí Lê Văn Dũng đã cùng tập thể Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 1 chỉ huy đơn vị tiêu diệt và làm bị thương 1.372 tên địch, bắn rơi 16 máy bay, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Sau này, trên các cương vị lãnh đạo cao cấp của quân đội và của Đảng, đặc biệt là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lê Văn Dũng đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.