Đại tướng Phan Văn Giang: Bộ đội cần giúp dân sớm dựng lại nhà sau bão lũ

Ngày 22-11, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra, thăm hỏi và trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai).

Tại thôn Huỳnh Mai (xã Tuy Phước) – nơi ngập lụt nặng, Đại tướng cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai trực tiếp đến thăm các hộ dân có nhà bị cuốn trôi, hư hại, chia sẻ khó khăn và động viên bà con sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra, thăm hỏi người dân ở vùng ngập lụt xã Tuy Phước Đông

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh đã triển khai các chính sách hỗ trợ khẩn cấp như: 2 triệu đồng/hộ/tháng trong 3 tháng cho hộ nghèo, cận nghèo, cấp phát 45kg gạo/người cho các hộ bị ngập nặng. Đối với các hộ nhà bị sập hoàn toàn, tổng mức hỗ trợ lên tới 200 triệu đồng/hộ (gồm 60 triệu đồng theo chính sách và 140 triệu đồng từ nguồn vận động). Tổng nguồn lực huy động đến nay gần 1.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ nguồn lực và đề nghị lực lượng quân đội, công an bám sát địa bàn, đặc biệt tại các khu vực xung yếu, nhằm chủ động ứng phó với các tình huống mưa bão cuối năm.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi, động viên người dân ở "rốn lũ" Huỳnh Mai, xã Tuy Phước

Phát biểu tại hiện trường, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận nỗ lực của địa phương trong công tác ứng cứu và khắc phục hậu quả lũ lụt. Ông yêu cầu các lực lượng quân đội tiếp tục cơ động phương tiện, nhân lực, nhanh chóng giúp dân dựng lại nhà ở, nhất là tại những khu vực xa, giao thông khó khăn, nhằm giảm chi phí cho người dân.

“Bộ đội là con của nhân dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ cũng là thợ xây giỏi nên phải ra sức giúp dân sớm ổn định cuộc sống”, Đại tướng nhấn mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà cho người dân ở "rốn lũ" Huỳnh Mai

Tại vùng rốn lũ Lạc Điền (xã Tuy Phước Đông), đoàn công tác đến tận nhà chị Nguyễn Minh Dự – người vừa trải qua trận lũ lớn khiến cả gia đình phải leo gác tránh trú, tài sản bị cuốn trôi – để trao quà, động viên tinh thần.

“Lũ lên quá cao, nước chảy xiết lắm nên nhiều đồ đạc, tài sản trong nhà bị cuốn trôi, ướt, hư hại. Rất may, cả nhà tôi đều an toàn”, chị Dự kể.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi gia đình chị Nguyễn Minh Dự ở "rốn lũ" Lạc Điền

Dịp này, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỷ đồng, cùng 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo, 2.500 màn tuyn đôi và 2.500 màn tuyn đơn. Ngoài ra, TP Hà Nội cũng trao hỗ trợ 50 tỷ đồng giúp Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ.

Nhiều vùng dân cư ở xã Tuy Phước Đông vẫn bị cô lập do ngập lụt

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho biết, đợt lũ lịch sử vừa qua khiến nhiều khu vực phía Đông tỉnh bị ngập sâu, nước dâng nhanh và chảy xiết khiến công tác chỉ huy, ứng cứu tại chỗ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng quân đội, công an đã triển khai sơ tán dân xuyên đêm, cứu hộ theo phương thức di dời từ nhà thấp đến nhà cao, rồi tiếp cận vùng ngập sâu bằng dây để đảm bảo an toàn cho người dân. Nhiều vùng dân cư ở xã Tuy Phước Đông vẫn bị ngập sâu, chia cắt

Trao hỗ trợ của Quân ủy Trung ương giúp Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ

Trao hỗ trợ của TP Hà Nội đến người dân tỉnh Gia Lai

NGỌC OAI