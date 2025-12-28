Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Quân khu 7.

Ngày 28-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu đến dự hội nghị

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu định hướng nội dung thảo luận tại hội nghị

Năm 2025, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Trong đó, nổi bật là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội; chỉ đạo quyết liệt hoàn thành sắp xếp tổ chức cơ quan quân sự địa phương đi vào hoạt động cùng với chính quyền địa phương 2 cấp. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phối hợp tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai trong phòng chống thiên tai, bão lũ; phát động phong trào Chiến dịch Quang Trung “Thần tốc, quyết thắng” triển khai xây dựng nhà ở cho nhân dân bị sập, đổ do thiên tai tại tỉnh Lâm Đồng. Trong năm, xây dựng 68 chốt dân quân thường trực; xây tặng hơn 800 căn nhà, 2 trường mẫu giáo tại 58 điểm dân cư liền kề; tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo…

Đại tướng Phan Văn Giang thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho LLVT Quân khu 7

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và LLVT Quân khu 7 đã đạt được trong năm qua; đồng thời gửi lời cảm ơn đến các thành phố, các tỉnh trên địa bàn Quân khu đã đóng góp tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ của LLVT địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm đối với LLVT Quân khu 7.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội và ngược lại.

Đại tướng Phan Văn Giang thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho 5 cá nhân

Cùng với đó, cần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; chủ động nghiên cứu, nắm chắc, dự báo và đánh giá đúng tình hình; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân; đặc biệt chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân

Đại tướng yêu cầu chú trọng xây dựng Đảng bộ LLVT Quân khu 7 tiên phong về chính trị, kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Các tập thể nhận Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thống nhất cao trong ý chí và hành động, lãnh đạo LLVT Quân khu giành nhiều thắng lợi mới trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tăng cường hiệu lực lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; góp phần cùng LLVT Quân khu 7 và các đơn vị đứng chân trên địa bàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại biểu tham quan không gian trưng bày tại hội nghị

Dịp này, LLVT Quân khu 7 đón nhận Huân Chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; 5 cá nhân được tặng thưởng Huân Chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba; 1 cá nhân được tặng thưởng Huy chương Quân kỳ quyết thắng; 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 17 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua quyết thắng; Quân khu tặng Cờ thi đua cho 32 tập thể và nhiều phần thưởng, danh hiệu cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2025.

THU HOÀI