Trao nhà tình nghĩa đến gia đình chính sách tại quận 12

Ngày 19-4, phường An Phú Đông, quận 12 tổ chức lễ bàn giao Nhà tình nghĩa đến gia đình bà Tô Kim Đính (vợ liệt sĩ), nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo quận 12 trao quà đến bà Tô Kim Đính

Bà Tô Kim Đính là vợ liệt sĩ, hiện đang sống cùng 2 người con trai tại phường An Phú Đông, quận 12. Do thời gian sử dụng đã lâu, căn nhà mái tôn của gia đình bà Tô Kim Đính xuống cấp, tường bị nứt, bong tróc, mái tôn cũ bị dột mỗi khi trời mưa.

Cách đây một tháng, phường An Phú Đông đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ và trích một phần từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa để sửa chữa nhà cho gia đình bà Tô Kim Đính với kinh phí 120 triệu đồng.

Lãnh đạo phường An Phú Đông trao quà đến gia đình bà Tô Kim Đính

Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông Phan Văn Nam cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hiện nay, phường An Phú Đông có hơn 200 hộ gia đình chính sách, người có công, Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông mong muốn các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, phối hợp với phường thực hiện các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.

Đại diện các đoàn thể phường An Phú Đông tặng quà gia đình bà Tô Kim Đính

Cùng mẹ nhận bàn giao ngôi nhà được sửa chữa khang trang, con trai bà Tô Kim Đính gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương và các mạnh thường quân đã hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình.

NGÔ BÌNH