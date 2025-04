Quận 12 dự kiến sắp xếp thành 5 phường, có phường An Phú Đông

Công chức UBND phường An Phú Đông, quận 12 giải quyết hồ sơ cho người dân

Cụ thể, quận tổ chức lấy ý kiến cử tri theo hộ gia đình và khu phố. Các tài liệu liên quan được công khai trên cổng thông tin điện tử, trang Facebook, Zalo của UBND quận, phường; niêm yết tại trụ sở UBND phường và các điểm sinh hoạt cộng đồng; đồng thời được tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và các cuộc họp khu phố.

Nội dung lấy ý kiến gồm việc sáp nhập TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để hình thành TPHCM (mới) là thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố mới có diện tích hơn 6.772 km², dân số khoảng 13,7 triệu người, với 190 đơn vị hành chính trực thuộc, hình thành siêu đô thị vùng Đông Nam bộ. Trụ sở Trung tâm hành chính – chính trị đặt tại số 86 Lê Thánh Tôn, quận 1.

Đối với địa bàn quận 12, phương án sắp xếp mới là thành lập 5 phường từ 11 phường hiện hữu (thay vì 4 phường như phương án trước đó). Cụ thể:

- Phường Đông Hưng Thuận mới được hình thành từ sáp nhập các phường Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận và Đông Hưng Thuận; trụ sở đặt tại UBND phường Tân Thới Nhất (cũ).

- Phường Trung Mỹ Tây mới từ sáp nhập phường Trung Mỹ Tây và Tân Chánh Hiệp; trụ sở tại UBND phường Trung Mỹ Tây (cũ).

- Phường Tân Thới Hiệp mới từ sáp nhập Hiệp Thành và Tân Thới Hiệp; trụ sở đặt tại UBND phường Tân Thới Hiệp (cũ).

- Phường Thới An mới từ sáp nhập Thới An và Thạnh Xuân; trụ sở tại UBND phường Thới An (cũ).

- Phường An Phú Đông mới từ sáp nhập An Phú Đông và Thạnh Lộc; trụ sở tại UBND phường Thạnh Lộc (cũ).

NGÔ BÌNH