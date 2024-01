Trao quà tết 239 cán bộ, nhà giáo huyện Cần Giờ

Sáng 19-1, tại Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ), Công đoàn ngành giáo dục TPHCM đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân tri ân” nhằm thăm hỏi, tặng quà tết cho 39 cán bộ, nhà giáo, người lao động đang công tác tại các trường học trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ.