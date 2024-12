Trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho gia đình cháu Ksor H’sawin

Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai, hỗ trợ trao tiền của bạn đọc Báo SGGP cho gia đình cháu Ksor H’sawin

Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa phối hợp với Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai), Công an xã Chrôh Pơnan trao 6,1 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ đợt 2 cho cháu Ksor H’sawin (sinh năm 2014, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai).

Cháu Ksor H’sawin mắc bệnh nặng, cơ thể teo tóp, khi đi khám, cháu được bác sĩ chuẩn đoán lao màng não. Hiện cháu nằm một chỗ, gia đình phải dùng xi lanh bơm thức ăn vào cơ thể, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần sự hỗ trợ của người thân. Quá trình làm công tác dân vận, Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa đã phát hiện hoàn cảnh khó khăn của gia đình, kịp thời kết nối với Báo Sài Gòn Giải Phóng để có hướng giúp đỡ.

Như vậy, qua 2 đợt, Bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng đã hỗ trợ cho gia đình 19,1 triệu đồng.

Việc cháu Ksor H’sawin được Báo Sài Gòn Giải Phóng và bạn đọc giúp đỡ, đã khẳng định tinh thần luôn quan tâm, chăm lo của Báo đối với các hoàn cảnh khó khăn. Số tiền hỗ trợ qua 2 đợt sẽ giúp gia đình có thêm điều kiện đưa cháu đi chữa trị.

HỮU PHÚC