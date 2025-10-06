Xã hội

Trên 752 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

Tính đến 17 giờ ngày 6-10, các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ thông qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương hơn 752 tỷ đồng.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ Thành ủy Cần Thơ

Ngày 6-10, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành khắc phục hậu quả cơn bão số 10 gây ra, trong đó có Thành ủy TP Cần Thơ ủng hộ 2,5 tỷ đồng; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát huy tinh thần “tương thân tương ái” chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, ngày 6-10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng tổ chức phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Trước đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức phát động ngành giáo dục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Ngay tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ GD-ĐT, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục đã ủng hộ tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

