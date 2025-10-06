ĐBSCL chung tay chia sẻ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Ngày 6-10, các địa phương ĐBSCL đồng loạt triển khai nhiều hoạt động kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tiếp nhận đóng góp từ các đơn vị

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cho biết, ngay trong ngày 6-10, TP Cần Thơ đã trao 2,5 tỷ đồng (trích từ nguồn quỹ cứu trợ) để ủng hộ đồng bào các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình và Quảng Trị (mỗi địa phương 500 triệu đồng) khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Bên cạnh đó, TP Cần Thơ cũng đã phát đi lời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trên địa bàn thành phố tham gia ủng hộ 1 ngày lương; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài thành phố hưởng ứng hỗ trợ người dân các tỉnh khó khăn theo tinh thần tự nguyện, tùy theo khả năng đóng góp và lòng hảo tâm của mình. Thời gian tiếp nhận từ ngày 3-10 đến hết ngày 31-10-2025.

Các đơn vị thuộc TAND hai cấp TP Cần Thơ tham gia ủng hộ

Cùng ngày, TAND hai cấp TP Cần Thơ tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đang chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10. Ngay sau lễ phát động, TAND hai cấp TP Cần Thơ đã quyên góp được số tiền hơn 100 triệu đồng để hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Tại Vĩnh Long, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Cụ thể, đơn vị thống nhất chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người đóng góp ít nhất 1 ngày lương; người lao động giúp 1 ngày thu nhập.

Đối với đoàn viên, hội viên, thanh niên, hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên tiết kiệm chi tiêu ủng hộ 50.000 đồng trở lên. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thiếu niên nhi đồng và các nhà hảo tâm tùy điều kiện và tấm lòng để đóng góp, đơn vị sẽ tiếp nhận từ ngày 7-10 đến 7-11-2025.

TUẤN QUANG - TÍN HUY