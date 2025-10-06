TPHCM: Tiếp nhận hơn 35 tỷ đồng ngay tại buổi phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Tại buổi phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ban Vận động cứu trợ TPHCM đã tiếp nhận đăng ký đóng góp, ủng hộ với tổng số tiền là 35,6 tỷ đồng từ 181 tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Chiều 6-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ban Vận động cứu trợ TPHCM tổ chức lễ phát động đợt vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào các tỉnh khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trưởng Ban Vận động cứu trợ TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và lãnh đạo các sở, ban ngành TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Trần Thị Diệu Thúy cảm ơn các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp đã ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ban Vận động cứu trợ TPHCM đã tiếp nhận đăng ký đóng góp, ủng hộ với tổng số tiền là 35,6 tỷ đồng từ 181 tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tự nguyện hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời tri ân sâu sắc đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các đoàn thể, tổ chức tôn giáo, cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân đã tham gia đóng góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cảm ơn các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo và các tầng lớp nhân dân đã ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với truyền thống và tinh thần "TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, TPHCM sẵn sàng sẻ chia nguồn lực trong khả năng cao nhất để giúp đỡ đồng bào ở vùng thiên tai, bão lũ.

Trong đó, TPHCM xác định việc hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc, phương châm nhanh nhất, kịp thời nhất, hỗ trợ ở mức cao nhất có thể của TPHCM. Các hoạt động hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân ở vùng bị ảnh hưởng.

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng, Phó Tổng Biên tập Bùi Thị Hồng Sương trao bảng tượng trưng ủng hộ 300 triệu đồng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kêu gọi nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, cộng đồng dân tộc thiểu số và các tầng lớp nhân dân dành những sự sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước công tác ở TPHCM mỗi người đóng góp ít nhất một ngày lương.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh tiếp nhận tiền ủng hộ và trao thư cảm ơn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ nay đến hết ngày 30-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ban Vận động cứu trợ TPHCM sẽ tổ chức tiếp nhận, quản lý và phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân, ủng hộ đồng bào bị thiên tai do bão lũ.

Đồng thời, thành lập điểm tiếp nhận tại 168 xã, phường, đặc khu để nhân dân, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc tham gia đóng góp.

Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ủng hộ 175,5 triệu đồng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ lập tức chuyển ngay các đóng góp của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố phía Bắc, Bắc Trung bộ để hỗ trợ người dân nhanh nhất, kịp thời nhất.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, cả hệ thống chính trị của địa phương tham gia tích cực và hiệu quả nhất trong phát động đóng góp, ủng hộ.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam 168 xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm túc việc công khai điểm tiếp nhận rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân và tổ chức việc thực hiện tiếp nhận công khai, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí của TPHCM tiếp tục đồng hành lan tỏa những bài viết có thông điệp chung tay, góp sức giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bão lũ và các hoạt động xã hội, từ thiện sau mặt báo để giúp người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao thư cảm ơn đến các đơn vị đã ủng hộ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc bày tỏ tin tưởng, với những tình cảm đặc biệt mà đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân của thành phố, sự hỗ trợ kịp thời này sẽ không chỉ là sự sẻ chia về mặt vật chất, tinh thần ở thời điểm hiện tại mà còn tạo ra những tác động tích cực đến cuộc sống và tương lai của mỗi gia đình.

>> Một số hình ảnh tại lễ phát động. Ảnh: VIỆT DŨNG

VĂN MINH