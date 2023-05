Ngày 15-5, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn nêu rõ, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26-6), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm yêu cầu các bộ, cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia, UBND các tỉnh thành chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 1-6 đến 30-6. Tháng hành động có chủ đề "Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy".

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên phạm vi toàn quốc; tăng cường đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tập trung điều tra, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia; bắt giữ cả đường dây, đối tượng cầm đầu; xây dựng phương án đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh.

Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường rà soát, thống kê, nắm chắc tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy để quản lý chặt chẽ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, tập trung đông công nhân lao động các khu công nghiệp, chế xuất, các khu dự án xây dựng đô thị lớn...

Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, kịp thời với lực lượng công an đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới đất liền, trên biển, cửa khẩu, hàng không, bưu điện quốc tế và chuyển phát nhanh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐTB-XH đẩy nhanh tiến độ rà soát, lập danh sách tổng thể các cơ sở cai nghiện ma túy cần đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây mới đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện; nhân rộng các mô hình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai hoạt động hiệu quả tại cơ sở.

Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh, trọng tâm là tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và ma túy "núp bóng" các loại thực phẩm như bánh kẹo, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử...

Phó Thủ tướng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra các cấp của Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án lớn, nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm; tổ chức một số phiên tòa điểm, xét xử lưu động để tuyên truyền phòng ngừa tội phạm ma túy.

UBND các tỉnh, thành chỉ đạo các lực lượng chuyên trách, nòng cốt là lực lượng công an đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; kiểm tra, triệt xóa diện tích trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tăng cường rà soát, thống kê, đánh giá chính xác tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy để quản lý, nhất là các đối tượng có biểu hiện loạn thần, "ngáo đá", không để các đối tượng gây ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự; tổ chức xác định tình trạng nghiện; áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp, nhất là cai nghiện bắt buộc đối với các đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, có biểu hiện phạm tội hình sự…