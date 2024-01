Trình HĐND TPHCM 20 dự án thu hồi đất

Theo tờ trình, UBND TPHCM trước đó đề xuất 5 dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 10,24ha. Tuy nhiên, sau khi rà soát, dự án nâng cấp mở rộng đường vào khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, quận 12 chưa đủ điều kiện trình HĐND TP thông qua do hiện nay các sở ngành, đơn vị liên quan đang thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. Như vậy, danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn TP sau khi điều chỉnh còn lại 4 dự án đủ điều kiện trình HĐND TP thông qua với diện tích 10,07ha.

Về danh mục thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn TP, UBND TP đề xuất 22 dự án cần thu hồi với diện tích 15,03ha. Tuy nhiên, sau khi rà soát, có 6 dự án chưa đủ điều kiện trình HĐND TP. Cụ thể, dự án Trường chuyên biệt Tương Lai (quận 5) đã được thông qua tại Nghị quyết số 122/NQ-HĐND năm 2016 (nay đã quá 3 năm), hiện nay dự án đã được UBND TP ban hành thông báo thu hồi đất và kế hoạch thu hồi đất, do đó sẽ tiếp tục thực hiện. Dự án Khu liên hợp nhà ở - văn phòng - thương mại Tản Đà - Hàm Tử (quận 5) chưa có hồ sơ đề xuất chủ trương, chưa được phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000. Dự án xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 (trên đường Hoài Thanh, quận 6) chưa được giao vốn trung hạn 2021-2025, chưa có kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, 2024. Dự án Công viên phường Tân Chánh Hiệp (quận 12): khu đất có nguồn gốc đất do quận 12 quản lý, do đó theo quy định của Luật Đất đai không phải trình HĐND TP. Dự án Công viên phường Thạnh Lộc (quận 12): khu đất có nguồn gốc đất do quận 12 quản lý không phải trình HĐND TP thông qua thu hồi đất. Dự án nâng cấp mở rộng đường vào khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, quận 12 chưa đủ điều kiện trình HĐND TP thông qua do hiện nay các sở ngành, đơn vị liên quan đang thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Như vậy, danh mục thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn TP sau khi điều chỉnh còn lại 16 dự án đủ điều kiện với diện tích 7,12ha.

QUỐC HÙNG