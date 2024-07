Trong 6 tháng đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng và 7.858 đảng viên

Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 7 cán bộ, cho thôi các chức vụ 5 cán bộ do có khuyết điểm, vi phạm; Bộ Chính trị kỷ luật 5 tổ chức đảng và 6 đảng viên; Ban Bí thư kỷ luật 5 tổ chức đảng và 27 đảng viên; UBKT Trung ương thi hành kỷ luật 81 tổ chức đảng và 103 đảng viên…

Sáng 10-7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, do Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón trình bày cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, UBKT Trung ương đã chỉ đạo 20 địa phương, đơn vị rà soát việc tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện. Trong đó, UBKT Trung ương trực tiếp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng; yêu cầu 10 ban thường vụ, UBKT tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo UBKT Trung ương tại hội nghị

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 18.476 tổ chức đảng và 107.165 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 804 tổ chức đảng, 2.850 đảng viên. Trong đó, UBKT Trung ương kiểm tra 7 tổ chức đảng; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 79 tổ chức đảng và 95 đảng viên theo thẩm quyền và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 17 đảng viên.

Về công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy các cấp và chi bộ đã giám sát chuyên đề 11.771 tổ chức đảng và 42.905 đảng viên. UBKT các cấp giám sát chuyên đề 8.733 tổ chức đảng và 12.890 đảng viên.

Trong 6 tháng đầu năm, UBKT Trung ương đã kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 39 trường hợp. Qua kiểm tra kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, tồn tại trong việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 trường hợp.

Đối với công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, đồng chí Trần Văn Rón cho biết, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng (cảnh cáo 57, khiển trách 108) và 7.858 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 7 cán bộ (khai trừ khỏi Đảng 6, cách chức 1), cho thôi các chức vụ 5 cán bộ do có khuyết điểm, vi phạm; Bộ Chính trị kỷ luật 5 tổ chức đảng và 6 đảng viên; Ban Bí thư kỷ luật 5 tổ chức đảng và 27 đảng viên. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 143 tổ chức đảng và 3.147 đảng viên. Trong đó, UBKT Trung ương thi hành kỷ luật 81 tổ chức đảng và 103 đảng viên.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Trần Văn Rón đề nghị, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu, tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp chủ động tham mưu, thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo Trung ương và các ban chỉ đạo cấp tỉnh giao; tham mưu, hoàn thành các Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 cũng như các nhiệm vụ do các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng giao, đặc biệt là công tác thẩm định nhân sự.

UBKT Trung ương kiểm tra, chỉ đạo cấp ủy, UBKT tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện theo thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành dứt điểm việc kiểm tra, thanh tra, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm liên quan đến Công ty AIC...

TRẦN BÌNH