Trong 7 tháng, BHXH chi hơn 245.000 tỷ đồng giải quyết chế độ cho người tham gia

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, trong 7 tháng năm 2023, ước chi BHXH, BHTN, BHYT số tiền là 245.218 tỷ đồng (tăng 13,28% so với cùng kỳ năm 2022).

Ngày 8-8 tại Quảng Nam, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về BHXH, BHYT cho nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên trách BHXH thuộc các cơ quan thông tấn báo chí năm 2023.

Hội nghị nhằm cập nhật những quy định mới, củng cố kiến thức chuyên môn về lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho các nhà báo, phóng viên, biên tập viên. Đồng thời, tạo diễn đàn để chuyên gia, nhà báo, phóng viên chia sẻ, thảo luận các vấn đề liên quan, từ đó nâng cao nghiệp vụ truyền thông báo chí về BHXH, BHYT trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thực hiện chính sách.

Tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh thông tin, năm 2023 trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn đặt ra nhiều thách thức với ngành BHXH. Nhất là tình trạng số lượng doanh nghiệp rời thị trường tăng cao kéo theo số lượng người lao động mất việc, ngừng việc làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động.

Trong bối cảnh đó, BHXH Việt Nam đã có những nỗ lực lớn và bước đầu đạt được những kết quả trong việc thực hiện chính sách BHXH, an sinh xã hội. Số người tham gia và thụ hưởng lưới an sinh BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được mở rộng. Ước tính hết tháng 7-2023, cả nước có khoảng 17,5 triệu người tham gia BHXH (tăng 3,64% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, BHXH bắt buộc với hơn 16 triệu người; BHXH tự nguyện gần 1,5 triệu người; BHTN 14,3 triệu người; BHYT 91,3 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ gần 92% dân số.

Việc thực hiện chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN luôn được triển khai kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Hằng năm, ngành BHXH thực hiện chi trả các chế độ BHXH cho khoảng trên 10 triệu người lao động; trên 170 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT. Trong 7 tháng năm 2023, ước chi BHXH, BHTN, BHYT với số tiền là 245.218 tỷ đồng (tăng 13,28% so với cùng kỳ năm 2022).

Ông Đào Việt Ánh nhấn mạnh, trong những thành tích chung của BHXH có sự nỗ lực rất lớn của hệ thống chính trị, sự đóng góp của công tác truyền thông, đặc biệt là đội ngũ phóng viên báo chí. Riêng 7 tháng năm 2023, đã có trên 18.000 tin, bài, phóng sự, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có rất nhiều bài báo, phóng sự… về BHXH, BHYT, BHTN được phản ánh chân thực, sinh động về những khó khăn trở ngại, những cách làm hay, những điển hình tốt cũng như những tâm tư, nguyện vọng của người dân, mang lại những hiệu ứng tích cực trong việc tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông đã góp phần tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đến nay, 63/63 tỉnh, thành đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; 62/63 tỉnh đưa chỉ tiêu bao phủ BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngoài ra, có 14/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện; 57/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHYT hộ cận nghèo và rất nhiều tỉnh, thành phố có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhóm đặc thù tham gia BHYT.

Thời gian tới, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp truyền thông về các chính sách BHXH, sửa đổi Luật BHXH, BHYT; mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT. Đồng thời, tăng cường đấu tranh với các hành vi gian lận, trục lợi BHXH, BHYT; có phản ánh, kiến nghị liên quan đến chính sách BHXH, BHYT… Từ đó, ngành BHXH có thêm thông tin hữu ích, phục vụ cho công tác tham mưu, phối hợp với các bộ, ngành trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật BHXH, BHYT và tổ chức, thực hiện chính sách hiệu quả.