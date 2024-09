Trục xuất 10 người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam để lừa đảo qua mạng

Ngày 30-9, tại vạch phân quản cầu Bắc Luân I (ở Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với Công an TP Móng Cái và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trục xuất và bàn giao 10 công dân Trung Quốc lợi dụng địa bàn biên giới hoạt động mạng trái phép để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với công dân Trung Quốc.

Lực lượng chức năng của Việt Nam tiến hành trục xuất và bàn giao 10 người Trung Quốc nhập cảnh để lừa đảo

Trước đó, Công an TP Móng Cái phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hành chính nhà số 139 Trần Nhật Duật (ở khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái). Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 10 người Trung Quốc đang tạm trú và một số lượng lớn thiết bị, máy tính, điện thoại.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã sử dụng hộ chiếu, thị thực điện tử để nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch, sau đó thuê nhà, sử dụng các máy tính, thiết bị nêu trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Trung Quốc thông qua ứng dụng Tiktok, Telegram, Wechat.

Căn cứ thỏa thuận về hợp tác thực thi pháp luật giữa công an 4 tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng (Việt Nam) và Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), sau khi xử phạt vi phạm hành chính, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành trục xuất và bàn giao 10 người Trung Quốc cho Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) để tiếp tục xử lý.

MINH KHANG