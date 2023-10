Trung bộ có khả năng tiếp tục xảy ra mưa lớn

Khu vực Tây Nguyên, Nam bộ và các nơi khác ở Nam Trung bộ cũng có mưa như Đạ Pal (Lâm Đồng) 99mm, Đạo Nghĩa (Đắk Nông) 80mm, Bù Đăng (Bình Phước) 154mm… Dự báo trong ngày 16 và 17-10, vùng mưa bao trùm từ Hà Tĩnh đến Bình Định nhưng sẽ dịch chuyển từ Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng xuống Quảng Nam, Quảng Ngãi với lưu lượng phổ biến là 250-450mm, có nơi trên 700mm.

Theo cập nhật xếp loại cảnh báo mức độ thiên tai do mưa của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, không còn địa phương nào được cảnh báo ở mức độ 4, nhưng ba địa phương vẫn được cảnh báo ở mức độ 3 là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; Thừa Thiên Huế mức độ 2; Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định mức độ 1.

Theo các chuyên gia khí tượng, trong khi tổ hợp thiên tai gồm không khí lạnh, hội tụ nhiệt đới, gió Đông trên cao vẫn gây ra thời tiết xấu ở miền Trung thì trong 1-2 ngày tới có thêm vùng áp thấp ngoài Biển Đông đưa lượng mây lớn vào miền Trung, tiếp tục gây đợt mưa to trở lại.

Chiều 15-10, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 13,5-14,5 độ vĩ Bắc và 111,5-112,5 độ kinh Đông. Vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, vùng áp thấp này có thể phát triển lên mức gần hoặc tương đương áp thấp nhiệt đới.

Do đó, khoảng ngày 17 đến 18-10 có khả năng xảy ra mưa lớn ở Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và mở rộng lên phía Bắc. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi sẽ có mưa to trở lại với mức phổ biến 100-200mm, có nơi trên 400mm. Đồng thời trên biển miền Trung thời tiết rất xấu.