Màn khí công, công phá tại Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc”

Sáng 15-12, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Công an tổ chức Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9 và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật công an nhân dân lần thứ 6 với sự tham gia của 21 đội tuyển khu vực 2.

Đại hội có sự tham gia của gần 3.500 cán bộ, chiến sĩ tới từ công an 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Các đội sẽ tranh tài ở các nội dung: chiến sĩ công an khỏe, bắn súng, bóng đá nam 7 người, duyệt đội ngũ, tình huống võ thuật và công phá, lý thuyết điều lệnh, đội ngũ, chạy ứng dụng, nghi lễ công an nhân dân và võ thuật…

Đây là sự kiện thể thao, chính trị quan trọng, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Quang cảnh hội thi

Tại buổi khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn (Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an) nhấn mạnh, đại hội, hội thi là dịp biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm; góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Theo Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, đại hội, hội thi nhằm nâng cao thể lực, giữ vững kỷ luật kỷ cương, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử có văn hóa trong toàn lực lượng công an nhân dân.

Nghiêm túc đánh giá, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn cho biết, công tác rèn luyện thể thao, điều lệnh trong công an nhân dân còn có mặt hạn chế, công tác này ở một số công an địa phương chưa được quan tâm đúng mức, còn hình thức; một số cán bộ chiến sĩ còn ngại khó, ngại khổ khi tập luyện nên chưa đảm bảo sức khỏe, thực hành kỹ năng bắn súng, võ thuật thiếu thuần thục, dẫn đến khả năng tự vệ hạn chế, dễ bị thương khi trực tiếp đánh, bắt đối tượng.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại hội thi

Do đó, việc tổ chức hội thi lần này là rất cần thiết, góp phần nâng cao sức khỏe, đẩy mạnh thể dục, thể thao, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhằm xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn đề nghị công an các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh thành lập các câu lạc bộ võ thuật, bắn súng… trong công an, đẩy mạnh thể dục thể thao nhằm rèn luyện thể lực, kỹ năng bắn súng…, coi đây là tiêu chí bình xét thi đua hàng năm đối với cán bộ, chiến sĩ. Các hội khỏe và hội thi phải tạo được không khí thi đua sôi nổi, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao…

Tại lễ khai mạc, lực lượng công an đã đem tới cho khán giả những màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt, hấp dẫn như khí công, công phá vận động và tình huống nghiệp vụ…

>>> Một số hình ảnh tại đại hội.

Quang cảnh Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9 và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật công an nhân dân lần thứ 6

Các đội trong phần đi điều lệnh

Các tình huống nghiệp vụ trong chiến đấu bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những màn khí công, võ thuật của công an các địa phương

Tình huống nghiệp vụ giả định chiến đấu, bảo vệ lãnh đạo cấp cao trước khủng bố

Màn võ thuật của công an các địa phương

