Trung Đông rơi vào vòng xoáy bạo lực nguy hiểm

Dự kiến trả đũa

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 31-7 xác nhận, chỉ huy cấp cao của Hezbollah là Fuad Shukr đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của nước này vào tòa nhà chung cư ở ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon. Vụ tấn công còn làm 68 người bị thương.

Thủ tướng Lebanon Najib Mikati đã lên tiếng phản đối cuộc tấn công của Israel, đồng thời triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp. Hezbollah dự kiến ​​sẽ trả đũa cuộc không kích của Israel nhằm vào chỉ huy cấp cao của nhóm này. Nội các Lebanon lo ngại tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn và đã có kế hoạch trong trường hợp người dân Lebanon phải di dời trên diện rộng.

Hiện trường vụ ám sát chỉ huy cấp cao của Hezbollah, Fuad Shukr ở Lebanon. Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Vài giờ sau, phong trào Hồi giáo Hamas ra thông cáo cho biết, thủ lĩnh Ismail Haniyeh của phong trào này cùng một trong số các vệ sĩ đã thiệt mạng tại thủ đô Tehran của Iran rạng sáng 31-7. Thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu nhà khách đặc biệt, được cho là nằm dưới sự bảo vệ của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Theo kênh truyền hình Al-Aqsa do Hamas điều hành, Hamas cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công ở Iran. Hãng thông tấn IRNA của Iran thông báo nước này sẽ để tang ông Haniyeh 3 ngày. Lễ tang sẽ được tổ chức ở Tehran sáng ngày 1-8, sau đó thi hài ông Haniyeh sẽ được chuyển tới Doha, Qatar để mai táng.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran “sẽ khiến những kẻ khủng bố chiếm đóng hối hận vì hành động hèn nhát”. Tổng thống Palestine cũng thông báo để tang ông Haniyeh 1 ngày ở Bờ Tây.

Phát biểu với lực lượng Israel trong chuyến thị sát thực địa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, cuộc tấn công nhằm vào thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah là một hoạt động “chính xác” và “có giới hạn”, nhưng Israel cũng đang “chuẩn bị cho mọi khả năng”. Thủ tướng Israel Netanyahu đã ngay lập tức triệu tập nội các an ninh khi các mối đe dọa trả thù gia tăng sau vụ giết ông Haniyeh.

Cộng đồng quốc tế lên án

Phản ứng trước diễn biến trên, đại diện cơ quan Ngoại giao Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar… lên án vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas tại Iran. Trên trang Telegram, ông Konstantin Kosachev, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, đánh giá: “Giai đoạn đối đầu khó khăn nhất đang bắt đầu ở khu vực này”.

Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, ông Andrei Nastasin nhận định, Trung Đông đang đứng trên bờ vực của một cuộc chiến tranh quy mô lớn và các bên liên quan chính đang tiếp tục gia tăng căng thẳng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng tuyên bố phản đối vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, cảnh báo vụ việc có thể gây ra sự bất ổn nghiêm trọng hơn trong khu vực. Nhật Bản cũng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế. Bộ Ngoại giao Qatar ra thông báo coi vụ ám sát ông Haniyeh “là một sự leo thang nguy hiểm, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và luật nhân đạo...”.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Ankara, người phát ngôn của Đảng Công lý và Phát triển (Đảng AK) cầm quyền Ömer Çelik của Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo rằng Israel đã châm ngòi cho một cuộc chiến tranh khu vực mới bằng vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Iran.

Theo The New Arab, cả hai vụ ám sát đều là bước leo thang lớn của Israel, có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ từ phe Trục kháng chiến do Iran hậu thuẫn, bao gồm Hamas, Hezbollah, Houthi của Yemen và Lực lượng động viên quần chúng của Iran cùng nhiều lực lượng khác. Phong trào Houthi ở Yemen tuyên bố vụ ám sát “người anh em” Haniyeh là hành động tội ác, vi phạm trắng trợn pháp luật và các giá trị đạo đức.

Trong khi đó, tại Dải Gaza, quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công không ngừng nghỉ, ném bom và pháo kích vào al-Mawasi và Abasan al-Kabira ở thành phố Gaza và Jabalia ở; làm 45 người tử vong trong vòng 24 giờ qua.

KHÁNH HƯNG tổng hợp