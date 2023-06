Trung tướng Tô Ân Xô cảnh báo nạn vận chuyển ma tuý theo phương thức mới

Vận chuyển ma túy qua đường hàng không khá phức tạp

Tại họp báo Chính phủ chiều 3-6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, trả lời về việc triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy theo phương thức mới như qua đường xách tay hoặc bưu điện quốc tế. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, trong gần 6 tháng qua, lực lượng công an đã phát hiện, khởi tố trên 13.000 vụ án có liên quan đến ma túy, với trên 20.000 đối tượng, thu giữ trên 14.225 kg heroin, 4.023 kg ma túy tổng hợp, 982.039 viên ma túy tổng hợp và 210 kg cần sa. Qua công tác đấu tranh, nổi lên một số hiện tượng như tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên nhiều tuyến, nhiều địa bàn trọng điểm có sự liên kết chặt chẽ với các loại tội phạm khác. Trong đó nổi lên các đối tượng người nước ngoài câu kết, móc nối với một số đối tượng trong nước để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó là tình trạng người nước ngoài lợi dụng tuyến hàng không để vận chuyển trái phép chất ma túy tại một số sân bay của Việt Nam. Các đối tượng nhập cảnh, quá cảnh để đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ hoặc đưa sang nước thứ 3. Điển hình như vụ tiếp viên hàng không vừa qua, sau khi phát hiện ra, Bộ Công an đã truy xét và lật lại các manh mối và bắt giữ được khoảng 200 đối tượng liên quan. Hiện nay vận chuyển ma túy qua đường hàng không khá phức tạp.

Cùng với đó là tình trạng sử dụng ma túy tại các vũ trường, quán bar, nhà cao tầng tại một số địa phương diễn biến phức tạp. Do lợi nhuận và thu hút khách hàng nên một số điểm vui chơi giải trí tại một số địa phương, chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đã làm ngơ việc sử dụng ma túy ngay tại nơi họ quản lý.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, hiện nay đã ngăn chặn nguồn cung ma túy, nhưng quan trọng nhất là phải làm giảm nguồn cầu, giảm số người sử dụng, nghiện ma túy. Tính đến ngày 15-3, tổng số người nghiện và sử dụng ma túy ở nước ta là 233.906 người, trong đó người nghiện là 184.427 và người sử dụng trái phép chất ma túy là 49.479. Mục tiêu hiện nay là giảm nguồn cầu, do đó cần đẩy mạnh tuyên truyền tại các khu dân cư, thôn xóm; người dân phải đấu tranh với tội phạm ma túy, giúp người cai nghiện bỏ ma túy, làm sao để người dân nghe thấy ma túy là ghẻ lạnh, bài trừ.

Bộ Công an sẽ tiếp tục tiến hành các chuyên án bắt và chặn nguồn cung, đánh vào tổ chức, đánh vào đường dây kẻ cầm đầu chứ không đánh lẻ tẻ những kẻ vận chuyển; hợp tác với các quốc gia có chung đường biên giới để cùng đánh, chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa.

Bảo đảm đủ sách giáo khoa

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, thiếu sách giáo khoa (SGK), nhất là SGK lớp 4, 8, 11; nguyên nhân một phần do các địa phương năm nay chọn sách chậm, một phần chờ phê duyệt giá ở một vài địa phương. Đến nay, các địa phương đã phê duyệt đầy đủ các loại sách.

Riêng sách dành cho lớp 4, 8, 11 đều là sách mới, đến ngày 2-6 đã tổ chức mở thầu việc in gần 80% số sách, còn khoảng 20% trên cơ sở các địa phương đã báo về đầy đủ để Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam lên kế hoạch tổ chức in. Trong tháng 6, sẽ in đủ 80% và tiếp tục sẽ in hoàn thành để kịp cho năm học mới, đủ sách cho các khối lớp 4, 8, 11. Như vậy sẽ hoàn thành đủ sách cho phổ thông.

Báo chí cũng đặt câu hỏi: liệu Bộ GD-ĐT có chủ trương in 1 bộ SGK?

Đối với vấn đề biên soạn SGK, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, chủ trương xã hội hóa SGK, biên soạn, xuất bản in SGK là chủ trương lớn đã được đề ra ở Nghị quyết số 88 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông. Quốc hội khóa XIV cũng có Nghị quyết số 122, đó là khi thực hiện biên soạn SGK theo phương thức xã hội hóa nếu có một môn học cụ thể đã hoàn thành ít nhất bộ SGK được thẩm định, phê duyệt thì không triển khai biên soạn SGK sử dụng ngân sách nhà nước môn học đó.

Hiện SGK tất cả các lớp đã được phê duyệt (9/12 lớp) đều có 3 bộ SGK. Bộ GD-ĐT sẽ thực hiện nghiêm Nghị quyết 122 của Quốc hội, sắp tới tiếp tục thẩm định và phê duyệt 3 sách bộ cuối cấp là lớp 5, 9, 12 (trong tháng 6 sẽ thẩm định và phê duyệt). “Hiện nay chưa có chủ trương chỉ đạo từ cấp trên về việc Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức biên soạn bộ SGK”, Thứ trưởng nhấn mạnh.