Trung ương Đoàn tặng cầu treo, xây nhà cho người dân vùng lũ tỉnh Sơn La

Ngày 13-8, tại UBND xã Chiềng Nơi, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm, tặng quà người dân và thanh thiếu nhi chịu thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm, tặng quà người dân vùng lũ

Tại chương trình, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng 1 cây cầu dân sinh nối từ khu dân cư đến điểm Trường Mầm non, Tiểu học bản Cho Cong; 2 ngôi nhà hạnh phúc cho 2 thiếu nhi mồ côi bị sập nhà do mưa lũ tại bản Hua Pư; 2 tấn gạo, 100 áo phao, 150 thùng sữa, 2.400 hộp pate, 68 túi an sinh, tiền mặt...

Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam cũng nhận đỡ đầu 2 em Giàng Thị Của và Vàng Đại Quang bị mồ côi đến năm 18 tuổi.

Chia sẻ tại buổi trao quà, anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam Sơn La tiếp tục phối hợp UBND xã Chiềng Nơi rà soát thêm những tài sản bị hư hại ở các điểm trường, hộ gia đình, cầu treo, đường giao thông… để có phương án, phối hợp, huy động thêm nguồn lực tài trợ từ các tỉnh, thành đoàn khác, từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để chung tay hỗ trợ bà con vùng tâm lũ.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh Sơn La, mưa lũ đã làm 11 người chết, 6 người bị thương; hư hỏng trên 2.672 căn nhà và 29 điểm trường; 15 cầu treo bị lũ cuốn trôi; 130 vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông... tổng thiệt hại khoảng trên 501 tỷ đồng.

Nhiều ngôi nhà tại xã Chiềng Nơi bị sạt lở do mưa lũ

Xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ này. Rạng sáng ngày 24-7, mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất tại bản Hua Pư, Pá Hốc, làm 6 người chết, mất tích và thiệt hại về cơ sở hạ tầng giao thông, trường học…

BÍCH QUYÊN