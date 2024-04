Trung ương Đoàn xuất quân hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Ngày 24-4, Trung ương Đoàn tổ chức lễ xuất quân hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao cờ lệnh xuất phát cho các đoàn công tác. Ảnh: TTXVN

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đã trao cờ lệnh xuất quân cho các đoàn hành trình. Trong đó, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gồm 120 đại biểu thanh niên đi theo tuyến Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên, do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, dẫn đầu.

Tại Hòa Bình, đoàn thực hiện lễ chào cờ, dâng hương hoa trước tượng đài Bác Hồ tại công trình thủy điện Hòa Bình; dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng Cù Chính Lan (huyện Cao Phong, Hòa Bình); trao tặng 20 bản đồ Tổ quốc khung và 500 bản đồ Tổ quốc giấy hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”; trao nhà hạnh phúc tặng học sinh và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; tặng nhiều suất quà và tiền mặt cho cựu chiến binh, gia đình thương binh liệt sĩ.

* Cùng ngày, Thành đoàn TPHCM tổ chức xuất quân tham gia hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và khai mạc không gian triển lãm trực tuyến. Trong khuôn khổ hành trình, tuổi trẻ TPHCM tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, trao tặng 5 Tủ sách Măng non; 6 chiếc xe đạp; thăm và tặng quà gia đình chính sách, cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

* Ngày 24-4, tại TP Điện Biên Phủ, Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Điện Biên, Công ty cổ phần Phim truyện I, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên, tổ chức đã khai mạc, kéo dài đến ngày 30-4. Trước đó, từ ngày 18-4, tại Điện Biên đã tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân ở nhiều địa điểm.

BÍCH QUYÊN - THÁI PHƯƠNG - MAI AN