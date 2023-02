Trước 1-3, trung tâm đăng kiểm phải báo cáo về tình trạng nhân lực

Ngày 16-2, Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) cho biết đã khôi phục 4 trung tâm đăng kiểm (TTĐK) tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra trước đó. Trong đó, có 2 TTĐK ở Hà Nội là 2901V và 2906V và 2 TTĐK ở Nghệ An là 3701S và 3702S.

Cục ĐKVN cũng cho biết, hiện nay cả nước đang có 48 TTĐK bị tạm dừng hoạt động trên tổng số 281 trung tâm. Trong đó, 41 TTĐK tạm dừng do liên quan đến sai phạm đang bị cơ quan công an điều tra, 7 TTĐK tạm dừng do không đủ điều kiện hoạt động.

Cục ĐKVN đã yêu cầu các đơn vị nâng cao năng lực và chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới, trong đó cần tuân thủ lập hồ sơ phương tiện và tiến hành kiểm định phương tiện theo đúng quy trình. Đặc biệt, Cục ĐKVN nghiêm cấm các đơn vị tùy tiện từ chối thực hiện kiểm định (như từ chối kiểm định đối với xe thiết kế chỉ có 1 đèn lùi, xe có dán đề can trang trí). Đối với trường hợp phát hiện sai khác so với hồ sơ gốc, các đơn vị phải báo cáo để có hướng dẫn giải quyết.

Đồng thời, Cục ĐKVN cũng yêu cầu chấn chỉnh các hành vi can thiệp trực tiếp vào phần cứng, phần mềm của thiết bị; thực hiện thao tác không đúng quy trình nhằm thay đổi kết quả kiểm định, thay đổi cơ sở dữ liệu kiểm định.

Cục ĐKVN cũng yêu cầu các TTĐK chủ động rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định, nhân lực. Các trung tâm cần báo cáo về tình trạng nhân lực kèm theo đề xuất về Cục ĐKVN trước ngày 1-3.