Nghệ An: Khởi tố vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Ngày 14-2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An; đồng thời, khởi tố và tạm giam 11 bị can là lãnh đạo, cán bộ của trung tâm này.