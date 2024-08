Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà, trao nhà đại đoàn kết tại Tiền Giang

Tại lễ dâng hương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hiến dâng tuổi thanh xuân, anh dũng chiến đấu, kiên cường bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng sách giáo khoa Trường Tiểu học phường 2, TP Gò Công

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà tại Trường Tiểu học phường 2, TP Gò Công (tỉnh Tiền Giang). Tại đây, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng các em học sinh và giáo viên 771 bộ sách giáo khoa, trị giá hơn 123 triệu đồng và trao 60 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao thành tích thi đua dạy tốt - học tốt của thầy trò Trường Tiểu học phường 2 và nhắc nhở, động viên học sinh của trường phát huy tinh thần hiếu học, truyền thống quý báu của vùng đất Gò Công.

Cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại xã Bình Đông, TP Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức xây dựng quê hương; tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí lưu ý, lực lượng công an nhân dân cần phát huy hơn nữa vai trò tham mưu cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đảm bảo gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào khác do Đảng - Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức ở địa phương phát động, nhất là thực hiện có hiệu quả hơn nữa Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa các mô hình hay, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội.

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng 5 căn nhà đại đoàn kết (trị giá 50 triệu đồng/căn) và 10 phần quà (trị giá 2 triệu đồng/phần) cho các gia đình chính sách tại xã Bình Đông.

