Trường học điều chỉnh các khoản thu dịch vụ thế nào cho hợp lý?

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn cho biết, Nghị quyết 04 của HĐND TPHCM tạo thuận lợi cho các trường trong việc nhận được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh khi triển khai các khoản thu, mức thu.

"Năm học này, các khoản thu tăng so với năm học trước nhưng chưa đủ bù đắp các nhiệm vụ chi tại các đơn vị. Chúng tôi đề xuất thành phố bổ sung thêm chính sách hỗ trợ thu nhập giáo viên ở khu vực vùng sâu, vùng xa", ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn cho biết.

Giải thích rõ hơn đề xuất nói trên, đại diện Phòng Tài chính, UBND huyện Hóc Môn cho biết, trước khi HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết 04, mức thu đối với các khoản thu ở huyện Hóc Môn thấp thứ hai thành phố. Địa phương không tăng các khoản thu trong 4 năm học từ 2018-2019 đến 2021-2022.

"Sau khi Nghị quyết 04 có hiệu lực thi hành, địa phương cho phép tăng một số khoản thu nhưng chưa đạt mức tối đa so với quy định của Nghị quyết 04. Do đặc thù dân cư ở địa bàn có thu nhập thấp nên các nguồn thu còn hạn chế, các trường sử dụng một phần ngân sách hoặc nguồn thu từ học phí hỗ trợ việc chi trả thu nhập cho các lực lượng phục vụ. Để các trường tăng cường tự chủ, các khoản thu phải triển khai sao cho thu đủ bù chi", đại diện Phòng Tài chính, UBND huyện Hóc Môn nêu ý kiến.

Đại diện Phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn trao đổi thông tin tại buổi làm việc

Trao đổi cụ thể hơn về các khoản thu, bà Lý Thị Phương Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thới Thạnh (huyện Hóc Môn) cho biết, đầu năm học 2023-2024, trường tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh về các khoản thu, mức thu và nhận được sự đồng thuận của hơn 92% cha mẹ học sinh.

Sau đó, đơn vị đã trình dự toán thu chi để được Phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn phê duyệt.

Bà Lý Thị Phương Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thới Thạnh (huyện Hóc Môn) chia sẻ việc triển khai các khoản thu, mức thu tại đơn vị

Tương tự, ông Trần Công Nghĩa, Hiệu trưởng Trường THCS Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn) cho biết, các khoản thu được tổ chức công khai lấy ý kiến cha mẹ học sinh vào đầu năm học và đạt tỷ lệ đồng thuận hơn 94%.

Ghi nhận tình hình triển khai thực tế tại các đơn vị, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM lưu ý, quy định về các khoản thu, mức thu theo quy định của Nghị quyết 04 là mức thu tối đa chứ không áp dụng chung cho tất cả trường học.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM trao đổi tại buổi làm việc

"Cần tránh việc các trường nhìn nhau, thấy mức thu trường mình thấp so với trường ở địa bàn khác thì tăng lên, vô tình tạo thêm gánh nặng cho phụ huynh. Quy định về các khoản thu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh nhưng tránh tạo áp lực cho phụ huynh. Do đó, mức thu không được tăng quá 15% so với năm học trước và phải có sự thống nhất của cha mẹ học sinh trước khi thực hiện", ông Cao Thanh Bình cho biết.

