Trường Mầm non xã Trung Trạch được khởi công vào tháng 5-2019, có tổng mức đầu tư hơn 23 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 7-2020. Tuy nhiên, dự án xong phần thô thì dừng lại (ảnh). Ông Trần Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Trung Trạch, giải thích là do hết vốn nên công trình không thể hoàn thiện; khiến 210 cháu ở bậc mầm non phải học trong trường cũ xuống cấp, chật chội, dột nát.