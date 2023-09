Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho người tham gia cứu người trong vụ cháy tại TP Phan Thiết

Chiều 7-9, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ truy tặng Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước, trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong vụ cháy nhà xảy ra tại TP Phan Thiết.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh đã trao Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho đại diện gia đình anh Nguyễn Hữu Đốn (SN 1988, trú thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết), người đã dũng cảm lao vào căn nhà cháy để cứu người nhưng không may bị tử vong.

Cũng trong buổi lễ, UBND tỉnh Bình Thuận đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Binh nhì Trần Văn Quỳnh, chiến sĩ Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Thuận vì đã có thành tích trong công tác chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Hạ sỹ Trần Minh Nghĩa, Chiến sĩ Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Như tin đã đưa, tối 31-8, trong lúc trời mưa to, gió lớn, xảy ra vụ cháy nghi do chập điện tại hộ ông T.V.H. (SN 1988, trú đường Hải Thượng Lãn Ông, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết).

Lúc này, trong nhà có 4 người, gồm 2 vợ chồng anh T.V.H. (35 tuổi) và chị P.B.T.(32 tuổi) cùng 2 con nhỏ là T.Q.A. (9 tuổi) và T.Q.T. (3 tuổi). Thời điểm xảy ra vụ việc, người chồng là anh H. kịp chạy thoát ra ngoài, còn vợ và 2 con nhỏ bị kẹt lại.

Phát hiện vụ việc, anh Nguyễn Hữu Đốn (là hàng xóm gia đình anh H.) đã lao vào căn nhà cháy để cứu người nhưng không may bị tử vong.

Liên quan đến vụ cháy, dù được lực lượng phòng cháy chữa cháy và các y bác sĩ tận tình ứng cứu và điều trị nhưng cả 3 mẹ con chị T. đã không qua khỏi.