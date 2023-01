Ngày 12-1, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings Đỗ Thành Nhân và Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt (TVB) Phạm Thanh Tùng, cùng 6 bị can khác về tội Thao túng thị trường chứng khoán, liên quan vụ "thổi giá" 2 mã cổ phiếu BII và TGG.

Theo cáo trạng, giai đoạn năm 2020-2021, bị can Đỗ Thành Nhân ngoài vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings còn là thành viên HĐQT Công ty Louis Land và Louis Capital. Lúc đó, Công ty Louis Holdings mua cổ phần 6 công ty, niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings.

Trong đó, bị can Nhân là người đại diện pháp luật của 3 trong 6 doanh nghiệp này, gồm: Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng.

Thời điểm đó, bị can Đỗ Thành Nhân đã lợi dụng các vị trí của mình để khởi xướng, bàn bạc và thống nhất với bị can Đỗ Đức Nam (khi đó là Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt) sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của bị can Nhân, thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan công tố còn cáo buộc, bị can Nhân chỉ đạo các thuộc cấp là Trịnh Thị Thúy Linh, Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ và các nhân viên, người thân khác đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt để sử dụng giao dịch mua, thao túng 2 mã cổ phiếu.

Để thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán, bị can Đỗ Thành Nhân còn hô hào trên mạng xã hội, nhận định trong thời gian tới cổ phiếu mã BII, TGG sẽ tăng cao. Điều này thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch, đẩy giá cổ phiếu mã BII, TGG tăng cao. Cơ quan tố tụng cho rằng những việc làm của bị can Nhân và đồng phạm đã giúp các bị can thu lợi bất chính gần 155 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, bị can Đỗ Thành Nhân đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị can cùng gia đình đã nộp khắc phục hơn 4 tỷ đồng, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.