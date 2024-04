Từ 24 đến 28-4: Học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm thống nhất các giải pháp và tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi để triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đúng quy chế thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan.

Hội nghị sẽ có hơn 400 đại biểu là lãnh đạo Bộ GD-ĐT; các đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT; Bộ Công an; Thanh tra Chính phủ; Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) công an 63 tỉnh/thành; cán bộ khảo thí của 63 sở GD-ĐT và Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng.

Hội nghị sẽ được quán triệt về Quy chế thi tốt nghiệp THPT, hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và các điểm mới đáng lưu ý trong quá trình tổ chức kỳ thi; tập huấn về Hệ thống phần mềm quản lý thi và đăng ký dự thi trực tuyến cho thí sinh là học sinh lớp 12 THPT năm học 2023-2024; thống nhất triển khai các giải pháp để tổ chức hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Theo kế hoạch chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, việc tập huấn quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho các sở GD-ĐT sẽ hoàn thành chậm nhất ngày 18-4. Tổ chức tập huấn quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ làm công tác thi hoàn thành chậm nhất 23-4. Lập và giao tài khoản cho thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2023-2024 từ 24-4 đến hết 26-4. Từ 24-4 đến 28-4 sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2-5 đến 17 giờ ngày 10-5.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29-6, trong đó ngày 26-6 làm thủ tục dự thi; ngày 27, 28-6 tổ chức coi thi; ngày 29-6 dự phòng.

Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8 giờ ngày 17-7. Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh.

PHAN THẢO