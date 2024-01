Từ 30-1, miền Bắc ấm lên nhanh

Đường phố ở Hà Nội sáng 29-1. Ảnh: VĂN PHÚC

Theo dữ liệu dự báo của các trung tâm dự báo thời tiết tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, từ ngày 30-1, thời tiết ở Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ sẽ ấm lên nhanh, nền nhiệt về chiều tăng cao lên mức 22-23 độ C, sáng sớm vẫn có rét đậm 14 độ C. Về cuối tuần này, nhiệt độ trưa chiều ở Hà Nội có thể đạt 28 độ C, nắng ấm.

Các chuyên gia khí tượng lưu ý, khoảng Tết ông Công - ông Táo, miền Bắc sẽ có 2-3 ngày nắng ráo lý tưởng để dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ đồ, phơi phóng... chuẩn bị đón tết. Sau đó, khoảng ngày 27 đến 29 tháng Chạp, bắt đầu một đợt rét đậm mới ở miền Bắc, kéo dài đến những ngày đầu năm mới.

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hôm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ vẫn đang tiếp tục rét hại (dưới 10 độ C); Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ đo tại Hà Nội và nhiều tỉnh ở đồng bằng Bắc bộ như Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Bắc Ninh, TP Hải Phòng… vào lúc 6 giờ hôm nay vẫn chỉ trên 11 độ C. Trời vẫn rét buốt, có mưa phùn, độ ẩm tăng.

Không khí lạnh đang biến tính, độ ẩm tăng, miền núi có sương mù, gây nguy hiểm về giao thông. Ảnh: CTV

Miền núi phía Bắc có sương mù. Sa Pa (Lào Cai) 4,8 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 5,6 độ C…

Hôm nay, TPHCM ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 32 độ C và sẽ tăng dần về cuối tuần (có thể đạt 34-35 độ C).

VĂN PHÚC