Miền Bắc giá rét, mưa phùn: Người mừng - người lo

Các địa phương có gia súc chết rét gồm: Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Nghệ An. Tình trạng gia súc chết rét vẫn có dấu hiệu tăng lên do trời còn rét đậm rét hại diện rộng, thời tiết diễn biến xấu hoặc do các địa phương chưa thống kê hết.

Người dân ở tỉnh Bắc Kạn tăng cường thức ăn tươi để bảo vệ đàn trâu khỏi đợt rét. Ảnh: CTV

Rét đậm rét hại nhiều ngày đang làm nhiều loại rau màu ở miền Bắc không sinh trưởng được; một số loại như xà lách, su hào, cải chíp… bị lụi, táp lá (giống như sâu ăn), thối rễ… Chị Nguyễn Thị Phương, nông dân ở vựa rau Tiền Lệ, huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, mưa rét nên việc chăm sóc những cánh đồng rau ven sông Đáy gặp khó khăn, lượng rau màu thu hoạch giảm.



Rau xanh bị đóng băng ở huyện Đồng Văn (Hà Giang). Ảnh: CTV

Còn chị Lương Thị Hằng đang trồng 3.000m2 súp lơ ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) chia sẻ với PV Báo SGGP, sau rét đậm rét hại lại xảy ra mưa phùn, nồm ẩm tăng cao, mưa rào hoặc sương muối… (do không khí lạnh biến tính) khiến rau bị hỏng hàng loạt. “Ngay cả một số loại rau chính đông như súp lơ, chỉ cần một tuần mưa, ẩm là thối sạch, không kịp thu hoạch”, chị Hằng lo lắng.

Thông tin từ tỉnh Sơn La cũng cho biết, rét đậm rét hại đã ảnh hưởng tới 4,7ha cây ăn trái ở hai huyện Vân Hồ và Thuận Châu (chưa tính thiệt hại về gia súc). Số liệu này có thể chưa kịp thống kê đầy đủ.

Hoa mận ở TP Sơn La, tỉnh Sơn La đang vào kỳ nở đẹp. Ảnh: LÒ THỊ VIỆT

Tại tỉnh Hải Dương (vựa rau lớn cung ứng cho Hà Nội và xuất khẩu), hiện nay, giá bán cải bắp khoảng 2.500-3.500 đồng/kg, tăng gấp 2 lần thời điểm trước rét hại; giá su hào là 2.500-3.000 đồng/củ, cũng tăng 1,5-2 lần. Giá cà chua, dưa chuột và một số loại rau khác cũng tăng cao. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hải Dương, địa phương này hiện nay có gần 6.000ha rau vụ đông chờ thu hoạch.

Các chợ dân sinh ở Hà Nội, rau xanh tăng giá do rét đậm, nông dân không thu hoạch được nhiều. Ảnh: VĂN PHÚC

Khảo sát tại các chợ ở nội thành Hà Nội từ ngày 23-1 đến nay, giá rau tăng do nguồn cung giảm. Trong đó, bắp cải tăng thêm 3.000 đồng/kg, rau muống tăng thêm 7.000 đồng/bó, dưa chuột tăng 7.000 đồng/kg, các loại rau cải cúc, cải ngọt… đều tăng. Tương tự, hành lá từ 32.000 đồng/kg đã tăng giá lên 60.000 đồng/kg, khoai tây từ 13.000 đồng/kg lên 17.000 đồng/kg…

Trong khi gia súc ở vùng cao chết rét vì giá lạnh kéo dài nhiều ngày, rau màu cũng giảm năng suất, sinh trưởng khó khăn... thì 1 tuần qua, nông dân và chủ các vựa hoa đào, hoa mận, hoa ly, thược dược, lay-ơn, hoa hồng… ở miền xuôi như Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình… lại khấp khởi mừng vì nền nhiệt độ trong ngày liên tục ở mức 8-10 độ C (cao nhất chỉ 11-13 độ C) đã giúp “hãm” cho các loài hoa không bị nở sớm (nhất là số hoa đào đã chặt cành, bứng gốc đem về trưng bán tại các chợ hoa xuân).

Những vườn hoa mận đang bung nở ở TP Sơn La, tỉnh Sơn La. Clip: LÒ THỊ VIỆT

Những thương lái ở chợ hoa xuân TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) và tại chợ hoa xuân Vạn Phúc (Hà Nội) cũng chia sẻ rằng, kiểu thời tiết hiện nay là điều kiện lý tưởng cho hoa đào và các loại hoa tết ở miền Bắc.

VĂN PHÚC