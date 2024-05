Từ 6.000 tấn cà phê Arabica Sơn La làm ra 6 tấn cà phê đặc sản

Trong hành trình “phiêu lưu” trên vùng đất Tây Bắc, ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Phúc Sinh Group khám phá ra được điều kỳ diệu từ hạt Arabica Sơn La. Sau sự thành công của Specialty Coffee Blue Sơn La, Phúc Sinh tiếp tục tung ra thị trường 2 sản phẩm đặc sản từ Arabica là Honey Process và Natural Process Specialty Coffee.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sản phẩm cà phê đặc sản Arabica, ông Phan Minh Thông cho biết: “Với tình yêu dành cho Arabica Sơn La, tôi quyết tâm đưa giống cà phê thượng hạng này đến với nhiều người tiêu dùng trong nước và quốc tế, dẫu biết rằng sẽ có rất nhiều những khó khăn và thách thức ”.

Cà phê đặc sản là một loại cà phê hoặc trải nghiệm cà phê được công nhận nhờ các thuộc tính đặc biệt của nó. Các thuộc tính này có thể bao gồm hương vị, độ chua, độ ngọt, độ cân bằng và độ sạch. Khi cà phê có các thuộc tính đặc biệt, sẽ có giá trị gia tăng đáng kể trên thị trường.

Người chế biến phải nghiên cứu và hiểu đặc tính hạt cà phê của từng vùng miền và chế biến theo phương thức phù hợp nhất để đẩy mạnh đặc tính tốt của hạt cà phê. Quan trọng hơn là khâu hái lựa trái chín 100%, chỉ cần lẫn cà phê chưa chín vào có thể làm hư cả một mẻ chế biến. Phương thức chế biến cà phê đặc sản đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhiều công sức và thời gian hơn bình thường. Trong quá trình chế biến từ 10-30 ngày, người chế biến phải kiểm tra liên tục 24/7 để kiểm soát chất lượng cà phê.

Cà phê đặc sản thường được đánh giá theo tiêu chuẩn được xây dựng bởi tổ chức Cà phê Đặc sản thế giới. Cà phê đặc sản cần được các chuyên gia đánh giá qua nhiều vòng chấm điểm, vừa kiểm tra thể chất, vừa đánh giá hương vị và tìm ra cái nổi trội của loại cà phê. Trên 80 điểm được đánh giá là cà phê đặc sản và điểm càng cao tức là càng đặc biệt.

Để chế biến loại cà phê ngon Blue Sơn La từ quả tươi, cần khoảng 4 ngày nhưng với cà phê đặc sản cần 2 đến 3 tuần mới xong một mẻ. Từ 6.000 tấn cà phê Blue Sơn La Arabica, Phúc Sinh chỉ làm được 6 tấn cà phê đặc sản Honey và Natural Specialty.

Bên cạnh đó, người bán hàng phải mất nhiều năm để gửi mẫu thử cho khách hàng trên khắp thế giới để họ “nếm” và chấp nhận. Hơn 5 năm, Phúc Sinh có những mẻ hàng cà phê đặc sản Honey and Natural Specialty được khách hàng chấp nhận và đặt số lượng lớn với giá rất tốt. Phúc Sinh đã mang Honey and Natural Specialty đi sự kiện cà phê đặc sản Chicago bán với giá 14 USD/250gr và đã bán hết trong 2 ngày đầu. Đến hiện tại, Phúc Sinh chỉ còn vài trăm ký Honey and Natural Specialty để bán trong thị trường nội địa.