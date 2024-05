Từ chiều 29-5, nhiều nơi vào đợt mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và một số chuyên gia thời tiết cho biết, ngày 28-5, TPHCM chỉ nắng hiu hiu, nhiệt độ cao nhất 33 độ C.

Tuy nhiên, nhiều nơi khác ở Nam bộ và Tây Nguyên đã có mưa rào, cục bộ mưa to. Tính đến chiều 28-5, lượng mưa đo tại Đắk Ru (Đắk Nông) 56mm, Gia Viễn (Lâm Đồng) 112mm, Đắk Lua (Đồng Nai) 91mm, Đồng Nai (Bình Phước) 89mm, TP Cần Thơ 65mm… Tại tỉnh Bình Phước, mưa gây thiệt hại nặng nề. Còn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mưa kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ trong buổi sáng.

Trong khi ngày 28-5, miền Trung đã trải qua thêm một ngày nắng nóng chói chang trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất tại Quy Nhơn (Bình Định) gần 39 độ C, tại Tuy Hòa (Phú Yên) gần 38 độ C. Tình trạng nắng nóng ở miền Trung còn tiếp tục diễn ra trong các ngày 29 và 30-5.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, từ đêm 29-5 đến ngày 1-6, nhiều vùng miền trên cả nước sẽ có một đợt mưa rào to.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 31-5, nắng nóng ở miền Trung dịu dần.

Dự báo đêm 28-5, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to trên 70mm. Đêm 28-5, khu vực Nam bộ có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to trên 100mm.

(Nguồn dự báo: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cập nhật chiều 28-5).