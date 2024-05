Từ chiều nay 19-5, miền Bắc có mưa rất lớn

Sáng nay, 19-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật dự báo, tình trạng mưa dông ở khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm qua 18-5, nhiều nơi ở khu Đông Bắc của Bắc bộ, vùng núi phía Tây của khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ đã có mưa cục bộ và rải rác.

Tính đến rạng sáng nay 19-5, lượng mưa đo tại Bằng Lãng (Bắc Kạn) 52mm, Uông Bí (Quảng Ninh) 54mm, Tân Khánh (Thái Nguyên) 53mm, Phước Năng (Quảng Nam) 47mm, Hòa Thắng (Bình Thuận) 46mm, Uar (Gia Lai) 61mm, Ea Trang (Đắk Lắk) 104mm, Quảng Hòa (Đắk Nông) 100mm, An Phú (Bình Dương) 123mm…

Theo các chuyên gia khí tượng, trưa và chiều nay, Hà Nội và TPHCM có thể chưa mưa. Thông thường, trước những cơn mưa, trời oi nóng. Tây Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ có thể tiếp tục xuất hiện nắng nóng (tại miền Trung có thể đạt tới 37 độ C, Nam bộ là 35 độ C).

Ảnh mây vệ tinh tại đất liền Nam bộ lúc 7 giờ 20 sáng 19-5. Nguồn: Z.E

Tuy nhiên, từ khoảng sau 14-15 giờ hôm nay, mây đối lưu sẽ phát triển, xuất hiện các ổ mây dông ở vùng núi của Trung Trung bộ, Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ nên nhiều nơi sẽ mưa rào cục bộ (có nơi đạt 60mm) kèm dông.

Trong khi mưa ở phía Nam vẫn chỉ rải rác thì ở vùng núi và trung du Bắc bộ sẽ có một đợt mưa dày kéo dài diện rộng. Dự báo sau khoảng 16 giờ chiều nay, rãnh áp thấp gây mưa sẽ hoạt động mạnh, tại khu vực Đông Bắc bộ có thể mưa 70mm.

Dự báo chiều nay miền Bắc mưa to. Nguồn dự báo: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Sau đó, từ chiều tối 19-5 đến sáng 20-5, ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có đợt mưa vừa, mưa to và dông diện rộng, có nơi mưa rất to (trên 150mm). Các chuyên gia khí tượng cảnh báo người dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc cần đề phòng hiện tượng lũ quét, sạt lở đất, ngập úng hoa màu… trong đợt mưa này.

VĂN PHÚC