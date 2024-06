Tử hình đối tượng chém vợ cũ tử vong

Bị cáo Nguyễn Đức Thiện Tâm bị xét xử tại điểm cầu Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước

Cáo trạng thể hiện, năm 2002, Nguyễn Đức Thiện Tâm chung sống như vợ chồng với chị P.T.K.H. tại khu phố 2, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Đến năm 2015, do mâu thuẫn, không hợp nhau trong cuộc sống nên hai người không còn chung sống với nhau. Tâm bỏ đi nơi khác còn chị H. nuôi 2 con nhỏ và vẫn ở tại khu phố 2, phường Hưng Long.

Khoảng 11 giờ ngày 9-3-2024 do bực tức việc chị H. không chia đất và ngăn cản gặp con nên Tâm đã mang theo 1 con dao làm bếp và 1 dao rựa tìm đến chỗ chị H. bán nước mía tại khu phố 2, phường Hưng Long để "giải quyết bức xúc”. Tại đây, Tâm dùng con dao làm bếp đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng và ngực chị H.. Thấy mẹ bị đâm, con trai út và người dân chạy vào can ngăn, nhưng do Tâm đang cầm dao quá hung dữ nên không can ngăn được. Trong cơn hăng máu, Tâm tiếp tục lấy dao rựa chém nhiều nhát vào người chị H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Tâm đến Công an phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Phiên tòa diễn ra dưới hình thức trực tuyến, với sự tham gia của Hội đồng xét xử và đại diện Viện KSND tại TAND tỉnh Bình Phước, còn bị cáo Nguyễn Đức Thiện Tâm tham gia từ Trại tạm giam Công an tỉnh. Vụ án cũng được xét xử trực tuyến đến 23 điểm cầu khác nhau trên cả nước cùng theo dõi.

BÙI LIÊM