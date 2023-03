Tử hình đối tượng phóng hỏa giết 2 người thân

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 28-8-2022, sau khi nhậu xong, Thương đi bộ về nhà và nhớ lại mâu thuẫn với mẹ kế là bà Nguyễn Thị Thanh N. (sinh năm 1975, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) nên nảy sinh ý định giết bà N.

Sau đó, Thương điều khiển xe máy đi mua 3 lít xăng trữ vào 3 chai nhựa rồi về nhà. Thương đi vòng ra cửa sau và phát hiện bà N. và em trai cùng cha khác mẹ với Thương là Trương Hoài T. (sinh năm 2012) đang nằm ngủ trong mùng. Lúc này, Thương tạt xăng vào mùng rồi bật hộp quẹt gas châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy khiến bà N. và cháu T. bỏng toàn thân. Thương cũng bị lửa bén vào người nhưng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Biết không thể trốn thoát, đến ngày 30-8, Thương đến Công an thị xã Bình Minh đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Riêng bà N. và T. dù được đưa đi cấp cứu nhưng cả 2 lần lượt tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Kết luận giám định, nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân là do bỏng độ 2-3, diện tích khoảng 90% cơ thể.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và hối hận về hành vi gây ra. HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Thương mức án tử hình.