Tử hình đối tượng vận chuyển gần 2kg ma túy

Ngày 27-4, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án Vận chuyển trái phép chất ma túy đối với bị cáo Phan Văn An (31 tuổi, trú tại phường 16, quận 4, TP HCM).

Theo cáo trạng, An từ TPHCM ra TP Huế thuê trọ tại chung cư Aranya, phường Xuân Phú, TP Huế, làm nghề buôn bán tự do. Trong thời gian này An quen biết với một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch tên là Đồng.

Chiều 3-9-2022, trong lúc ăn nhậu, Đồng đặt vấn đề nhờ An nhận giúp 1 gói ma túy vận chuyển vào TP Huế bằng xe khách, sau khi xong việc Đồng sẽ cho An mượn 140 triệu đồng để mở quán ăn, An đồng ý.

Đồng nói với An, khi nhận được ma túy thì đưa về nơi An thuê trọ cất giấu trước, Đồng sẽ cho An biết địa điểm để giao lại gói ma túy cho Đồng sau.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, có người gọi điện thoại cho An hẹn đến ngã 3 cầu Tuần nhận hàng. An điều khiển xe máy đến đầu cầu Tuần phía Nam, thuộc thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, TP Huế chờ.

Đến 23 giờ 20 phút, xe khách của nhà xe Minh Quý đến, phụ xe giao cho An 1 hộp giấy được dán kín bằng băng keo. An nhận hộp giấy chứa ma túy bỏ lên xe mô tô chuẩn bị đi về phòng trọ thì bị bắt quả tang.

Kết quả giám định, bên trong hộp giấy có 2 gói nilon chứa ma túy, loại Methamphetamine có tổng khối lượng là 1.930,04g.

HĐXX phiên tòa xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, vì vậy tuyên phạt bị cáo Phan Văn An mức án cao nhất là tử hình.