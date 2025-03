Tư lệnh Quân khu 5 dâng hương tưởng nhớ Trung tướng Phạm Kiệt

Cùng đi với đoàn có Đại tá Trần Thanh Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, đại diện cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang huyện Sơn Tịnh.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11-3-1945 – 11-3-2025) và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24-3-1975 – 24-3-2025), Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân Trung tướng Phạm Kiệt, nguyên Đội trưởng Đội Du kích Ba Tơ và đồng chí Nguyễn Hường, nguyên chiến sĩ Đội du kích Ba Tơ.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải bày tỏ niềm tiếc thương, kính trọng, tri ân sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, trong đó có các cán bộ, đội viên Đội Du kích Ba Tơ.

Thiếu tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho thân nhân, gia đình chính sách, người có công; làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống quê hương cho thế hệ trẻ hôm nay.

Trung tướng Phạm Kiệt tên thật là Phạm Quang Khanh (1910-1975), quê ở xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội từ năm 1929.

Tháng 6-1931, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, kết án tù chung thân, giam ở nhà đày Buôn Ma Thuột. Năm 1943, sau khi được trả tự do, đồng chí đã lãnh đạo, xây dựng và là Đội trưởng đầu tiên Đội Du kích Ba Tơ; lãnh đạo khởi nghĩa Ba Tơ (11-3-1945). Tháng 8-1945, đồng chí là Ủy viên Ủy ban Khởi nghĩa và lãnh đạo giành chính quyền ở tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng chí có đóng góp quan trọng đặc biệt trong Chiến thắng Điện Biên Phủ khi kịp thời tham mưu cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp chuyển phương châm tác chiến từ “Đánh nhanh, thắng nhanh” sang “Đánh chắc, tiến chắc”.

Đồng chí là Đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa III, IV; Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam; nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh kiêm Chính ủy Lực lượng Công an Nhân dân vũ trang; được tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Năm 2012, đồng chí được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…