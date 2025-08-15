“Túi nước lớn” treo ở miền Bắc, nhiều nơi mưa lớn

Nhiều nơi trên cả nước đang có mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và áp thấp. Đợt mưa kéo dài đến ngày 17 hoặc 18-8, cường suất ngày càng gia tăng.

Sáng 15-8, Hà Nội và nhiều tỉnh ở miền Bắc có mưa vừa đến mưa to kéo dài từ đêm 14-8. Bầu trời phủ mây dày đặc. Hình ảnh vệ tinh chụp tia hồng ngoại cho thấy nhiều "túi nước lớn" bao trùm. Theo người dân, khu vực phía Đông của TP Hải Phòng, các tỉnh Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên… có mưa to.

Những ổ mây lớn bao phủ phía Bắc trong sáng nay. Ảnh vệ tinh

Cơ quan khí tượng ghi nhận từ khoảng 6 giờ sáng, Bắc bộ đã có mưa nhiều, phía Đông mưa to hơn phía Tây, tập trung từ Nam Quảng Ninh, Hải Phòng sang Hưng Yên, Bắc Ninh và cả Lạng Sơn. Dự báo gần trưa, mưa sẽ giảm, nhưng tăng trở lại vào đêm.

Miền Trung sáng nay nhiều mây, ít mưa, không còn nóng; chiều xuất hiện mưa dông. Trong khi Nam bộ và Tây Nguyên sẽ gia tăng mưa từ trưa nay, có nơi mưa to kèm dông mạnh.

Hà Nội đầy mây, mưa từ đêm 14 đến sáng 15-8 chưa ngớt

Theo cảnh báo của các chuyên gia khí tượng, đợt mưa này ở miền Bắc là do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Podul (đã đổ bộ Đài Loan - Trung Quốc) kết hợp khả năng hình thành vùng áp thấp ở phía Nam quần đảo Trường Sa.

Các tổ hợp hình thái này sẽ còn gây mưa kéo dài ở nước ta trong những ngày tới. Mưa sẽ giúp giảm đợt nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung, mang nước tưới cho hoa màu của nông dân nhưng cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ thiên tai cực đoan như ngập úng, lũ quét…

Sáng nay 15-8, Thái Nguyên mưa như trút. Ảnh: ĐỖ HIỂN

Sáng nay, hai thủy điện lớn của Việt Nam ở miền Bắc vẫn đang mở tổng cộng 3 cửa xả đáy (cập nhật đến 7 giờ sáng) gồm thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình. Các thủy điện này xả nước để thực hiện theo quy trình, đảm bảo an toàn và tạo dung tích đón mưa lũ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo sẽ có mưa rất lớn ở miền Bắc từ nay đến 16-8, có điểm đạt 100mm trong 3-4 giờ. Từ Hà Nội đến Thanh Hóa sẽ có mưa rất lớn trong hai ngày 16 và 17-8, khả năng cao gây ngập úng ở đô thị. Từ Nghệ An đến Huế mưa lớn từ ngày 15 đến 19-8, có thể kéo dài đến 20-8; trong khi ĐBSCL và Đông Nam bộ cũng có nguy cơ mưa to kèm gió mạnh trong ngày 16-8.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, đợt mưa này sẽ xảy ra nhiều ngày, trên diện rộng ở nhiều vùng miền. Cụ thể, chiều tối 15-8 đến ngày 16-8, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm. Trong khi vùng cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Sau đó, từ đêm 16-8 đến đêm 18-8, Đông Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị vẫn có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa 100-200mm, có nơi trên 300mm. Cùng thời gian, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 150mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

PHÚC HẬU